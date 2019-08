Zaradi mrka so začasno ustavili nekatere vlake, v Londonu niso delali semaforji. Foto: EPA

Kot so sporočili, so se električni mrki zgodili zaradi težav na dveh generatorjih, a so jih zdaj odpravili.

Predtem so mediji poročali, da so zaradi mrka začasno ustavili nekatere vlake, v Londonu niso delali semaforji. Na vrhuncu prometne konice so tako na primer na londonski železniški postaji King's Cross ustavili vse vlake. Po poročanju BBC-ja je mrk ponekod po državi trajal okoli ene ure.

Električni mrk je vplival tudi na delovanje nekaterih letališč, vendar ne londonskih. Na letališču Newcastle naj bi po besedah potnikov mrk trajal okoli 15 minut.

Čeprav so težave odpravili, so potnike vlakov opozorili, da lahko pričakujejo zamude, in jih pozvali, naj ne odhajajo na pot, če ni potrebno. Na postaje so v pomoč potnikom poslali dodatne policiste.