Deklica je prišla s trajektom Nissos Rodos z otoka Lezbos v pristanišče Piraeus v Grčiji. Foto: EPA

"Skušali smo doseči dogovor z vsemi članicami EU-ja in jim rekli, za božjo voljo, govorimo o 3.000 otrocih (...) ali jih ne moremo razdeliti med 27 držav, tako da lahko Evropa pokaže solidarnost? Na žalost odgovor ni bil pozitiven," je dejal v grškem parlamentu Kiriakos Micotakis ter Evropsko unijo obtožil, da Grčijo in druge vstopne države na zunanji meji povezave obravnava kot "udobna parkirišča za begunce in migrante".

Grška vlada je namreč ta teden napovedala, da bo zaradi naraščajočega števila prebežnikov in preobremenjenosti namestitev zaprla tri največje begunske centre na otokih in popolnoma zaprla vstopne točke za prebežnike. Na kopenski meji s Turčijo bodo namestili dodatnih 400 nadzornikov, na otokih pa dodatnih 800.

"EU se skriva za denarjem"

Po podatkih grške vlade je na otokih že več kot 37.000 prosilcev za azil, dnevno pa jih prihaja več sto novih. Foto: EPA

EU je sicer za pomoč Grčiji namenil že milijone evrov, vendar pa članice večinoma od Grčije ne želijo sprejeti prosilcev za azil. Micotakis je opozoril, da se Evropska unija "občasno skriva za denarjem, da ji ne bi bilo treba sprejemati težkih političnih odločitev".

Na obali Libije naplavljena trupla prebežnikov

V bližini mesta Hums na obali Libije so našli naplavljena trupla najmanj šestih prebežnikov, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Od torka naj bi se na nevarno pot čez Sredozemsko morje v najmanj devetih čolnih podalo več kot 600 prebežnikov.

V libijski izpostavi IOM-ja so opozorili, da do večjega števila odhodov prihaja zaradi stopnjevanja nasilja v Libiji, ko je uporniški general Halifa Haftar sprožil ofenzivo za zavzetje libijskega glavnega mesta.

Medtem sta v Sredozemskem morju humanitarni ladji Ocean Viking in Open Arms na krov sprejele okoli 300 prebežnikov, približno toliko jih je prestregla tudi libijska obalna straža in jih vrnila nazaj v Libijo.