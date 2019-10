Prebežniki so bili skoraj dva tedna na ladji. Foto: Reuters

"Vsi 104 rešeni migranti so zapustili ladjo Ocean Viking," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz humanitarne organizacije Zdravniki brez meja, ki skupaj z organizacijo SOS Mediterranee upravlja ladjo.

Ocean Viking je 18. oktobra rešila prebežnike približno 90 kilometrov od libijske obale. Omenjeni organizaciji sta v preteklih dneh večkrat pozvali Italijo in Malto, naj dovolita izkrcanje prebežnikov, med katerimi so tudi dve nosečnici in dva dojenčka.

Rim je dovolil vplutje v pristanišče Pozzallo na Siciliji, potem ko so se z Nemčijo in Francijo dogovorili, da bosta sprejeli okoli 70 rešenih ljudi.

Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos se je zahvalil tem trem državam za solidarnost, a je vztrajal pri potrebi po "trajnih rešitvah" za porazdelitev novih prebežnikov, ki pridejo v Evropo.

Ladja Ajlan Kurdi ostaja na morju

Ladja Ajlan Kurdi nemške nevladne organizacije Sea-Eye, ki je v soboto rešila 90 migrantov, medtem še vedno čaka na dovoljenje za vplutje v pristanišče.

Španska nevladna organizacija Open Arms pa je sporočila, da je na morju rešila 15 ljudi, katerih čoln se je potapljal.

Humanitarne ladje, ki rešujejo prebežnike, tako še vedno po več dni čakajo na morju, ker jih Italija in Malta ne želita sprejeti, dokler druge države EU-ja ne zagotovijo, da bodo sprejele del prebeženikov. Rim ladij brez zagotovil drugih držav ne sprejema, kljub temu da protipriseljenski politik Matteo Salvini ni več italijanski notranji minister.