Prebežniški center na otoku Lezbos. Foto: Reuters

Kot je dejal koordinator vlade za migracije Alkiviadis Stefanis, je trenutno prednostna naloga zmanjšati gnečo na otokih.

V treh prenatrpanih centrih na omenjenih otokih je trenutno v zelo slabih razmerah, ki so jih že večkrat kritizirale organizacije za človekove pravice, nastanjenih več kot 27.500 prebežnikov, čeprav je v njih uradno prostora le za 4.500 ljudi.

Po zaprtju, katerega datum še ni določen, jih bodo nadomestili z zaprtimi poslopji, ki bodo vsako imela namestitvene zmogljivosti za 5.000 ljudi. Prosilci za azil se sicer ne bodo smeli prosto gibati po otokih, temveč bodo morali ostati v centrih, kjer jih bodo identificirali, preučili njihov status in odločili o njihovi morebitni preselitvi na celino ali vrnitvi v Turčijo.

Migrantska centra na otokih Kos in Leros, kjer razmere niso tako dramatične, bodo po besedah Stefanisa prenovili in povečali. Napovedal je tudi, da bodo oblikovali nova merila za delovanje nevladnih organizacij, ki pomagajo prebežnikom. "Samo tiste nevladne organizacije, ki bodo izpolnjevale merila, bodo lahko ostale in delovale v državi," je pojasnil.

Tudi centri na celini skoraj polni

Grška vlada premierja Kiriakosa Micotakisa želi do začetka leta 2020 s prenatrpanih otokov na celino preseliti 20.000 prosilcev za azil. A nezadovoljstvo narašča tudi med prebivalci celine, Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pa je opozorila, da so tudi centri na celini skoraj polni.

Micotakis je v torek Evropsko unijo obtožil, da Grčijo in druge vstopne države obravnava kot "udobna parkirišča za begunce in prebežnike". "Je to evropska solidarnost? Ne! Ne sprejemam je več," je poudaril v pogovoru za nemški časnik Handelsblatt. Evropska komisija je v odzivu poudarila, da neutrudno delajo z Grčijo za izboljšanje razmer na otokih in da so Atenam že namenili dve milijardi evrov finančne pomoči za oskrbo prosilcev za azil.

Grčija popolnoma zapira vstopne točke za prebežnike

Na grške otoke se poleg tega dnevno zgrinjajo novi prebežniki. Samo pretekli konec tedna je po navedbah grške obalne straže na pet otokov Egejskega morja prispelo več kot 1.300 ljudi.

Grčija je medtem napovedala popolno zaprtje vstopnih točk za prebežnike. Koordinator vlade za migracije Stefanis je napovedal, da bodo v ta namen na kopenski meji s Turčijo namestili dodatnih 400 nadzornikov, na otokih pa dodatnih 800.