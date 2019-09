To je tudi končen epilog v razpravi o sporni avstrijski protidumpinški zakonodaji.

Vouk: Visoke kazni v nasprotju z evropskim pravom

Kot pojasnjuje odvetnik Rudi Vouk iz Odvetniške pisarne Grilc Vouk in Škof iz Celovca, ki je tudi dosegla to razsodbo, je evropsko sodišče povedalo, da so visoke kazni, ki so jih avstrijski organi zaračunavali slovenskih in drugim tujim podjetnikom, ki so v Avstriji opravljali svoje storitve, v nasprotju z evropskim pravom.

Delovanje slovenskih podjetij na avstrijskem trgu bo zdaj lažje. Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Zakon bo treba spisati na novo

"Avstrija bo morala ta zakon spisati na novo. Zakon, takšen kot je, je od danes neuporaben," je za Radio Slovenija dejal Vouk.

Pritožbe 130 slovenskih podjetij na Evropsko komisijo

Okoli 130 slovenskih podjetij je prav zaradi visokih kazni podalo pritožbo na Evropsko komisijo. "Jaz mislim, da pri postopkih, ki so že v teku, kjer teče pritožba, je možno, da bo enostavno prišlo do zastaranja teh postopkov, če avstrijski zakonodajalec ne bo pravočasno uveljavil novega zakona."

Zakonodaja kot način izrinjanja tujih podjetij iz Avstrije

Mnogi so v protidumpinški zakonodaji videli poskuse Avstrije, da bi s svojega trga pregnala tuje podjetnike. "S tem je Avstrija uspešno pregnala vrsto slovenskih podjetij z avstrijskega trga, moram pa povedati, da v večini primerov ni šlo za nikakršni plačilni dumping. Delavci so dobili pošteno plačo, dobili so plačano to, kar je predpisano. Šlo je za neke papirčke, ki jih ni bilo na licu mesta oziroma so jih prepozno prinesli."

Po mnenju Vouka bo zdaj za slovenska podjetja spet lažje priti na avstrijski trg.