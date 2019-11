Foto: EPA

O plačnem dogovoru, ki naj bi začel veljati v nedeljo, celotno zvišanje plač pa bi učitelji dobili prihodnje leto, bodo namreč člani sindikatov odločali na referendumu.

Kot poroča hrt.hr, pa je veliko vprašanje, ali bodo učitelji dogovor podprli. Sodeč po zapisih na Facebookovi strani Sindikata hrvaških učiteljev, ki združuje učitelje v osnovnih šolah, ni velike podpore za dogovor. Danes in jutri naj bi o predlogu svoja mnenja izrazila sindikalna telesa, če bodo prižgali zeleno luč, se bo v petek nadaljeval pouk.

Po besedah urednika portala srednja.hr Marka Matijevića, ki je gostoval v Studiu 4 na hrvaški televiziji, je na mizi ponudba, ki so jo sindikati že enkrat zavrnili in zaradi katere so šli na ulice. "Gre za približno 4-odstotno povečanje za osnovno in srednje šolstvo, celotni sveženj zvišanja, ki je 10-odstoten, pa dejansko vključuje tudi 6,12-odstotno povišanje, ki ga je premier obljubil javnim in državnim uslužbencem," je še dejal in napovedal, da bo zdaj zanimivo spremljati, kakšen bo odziv učiteljev na premierjevo ponudbo.