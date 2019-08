Premier Johnson naj bi bil osredotočen na priprave za izstop brez dogovora. Foto: Reuters

Britanski časnik Sunday Times poroča, da je pridobil tajno vladno poročilo z naslovom Operacija Yellowhammer. Sestavljeno naj bi bilo ta mesec, nudi pa vpogled v prikrite načrte vlade, da prepreči neželene plati izstopa Velike Britanije iz Evropske unije.

Kot povzema BBC, poročilo pravi, da bi brexit brez dogovora lahko povzročil, da bo sveža hrana postala manj dostopna in dražja, trda meja med Irsko in Severno Irsko bi sprožila proteste, goriva bo manj, če bo vlada ukinila uvozne carine nanj, pa bi se lahko zaprli dve rafineriji, pri čemer bi delo izgubilo 2.000 ljudi.

Ob tem bi bolniki dlje čakali na zdravila, vključno z inzulinom in cepivom proti gripi. Pomanjkanje hrane in zdravil bi povzročilo nemire in napetosti v družbi.

V napovedih piše tudi, da 85 odstotkov tovornjakov, ki prestopajo mejo med Veliko Britanijo in Francijo, "morda ni pripravljenih" na francoska pravila, kar pomeni, da bi motnje in zastoji v pristaniščih lahko trajali do tri mesece.

Po mnenju vlade je verjetna tudi trda meja med Severno Irsko in Irsko, ker se bodo trenutni načrti, da bi se temu izognili, pokazali za nevzdržne. Sunday Times tudi komentira, da ta občutljivi dokument najceloviteje ocenjuje pripravljenost Velike Britanije na brexit brez dogovora.

Nepripravljenost večine britanskih tovornjakov na francoska pravila pomeni, da bi motnje in zastoji v pristaniščih lahko trajali do tri mesece. Foto: Reuters

Pri Sunday Timesu poudarjajo, da gre v primeru brexita brez dogovora za tveganja in da napovedi britanske vlade omenjajo najverjetnejše težave, niso pa najhujši scenarij za državo.

Vlada: Dokument ne opisuje naših pričakovanj

Vlada je v odzivu dejala, da dokument ne opisuje njihovih pričakovanj pri izstopu brez dogovora, ampak zgolj opisuje scenarije, ki jih premlevajo v sklopu priprav na to. Državni sekretar za energetiko Kwasi Kwarteng je danes za televizijo Sky News dejal: "Če ne dosežemo dogovora, moramo biti pripravljeni na izstop brez dogovora. To je bila vedno politika te vlade."

Kwarteng je dodal še, da je premier Boris Johnson zelo osredotočen na priprave za izstop brez dogovora, ki se krepijo v obsegu in intenzivnosti. Po njegovem mnenju je prisotno tudi veliko širjenja panike.

Poročilo je pricurljalo v javnost ravno med tem, ko se Johnson pripravlja na pot v Berlin in Pariz prihodnji teden. V sredo se bo srečal z nemško kanclerko Angelo Merkel, v četrtek pa s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

BBC poroča, da pričakujejo, da se bo Johnson zavzel za nov dogovor o brexitu, hkrati pa vztrajal, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra izstopilo iz EU-ja. Prvič naj bi jim v živo povedal, da bodo EU zapustili z dogovorom zgolj, če EU popusti in privoli v spremembe dogovora, ki ga je dosegla nekdanja premierka Theresa May.

Johnson je sicer dejal, da bo na srečanjih v Franciji in Nemčiji "zelo malo razprave" o brexitu. Pričakuje, da bodo vsi izrazili svoje stališče in nato spremenili temo pogovora. Najverjetneje se bodo pred načrtovanim vrhom G7, ki bo prihodnji konec tedna, bolj posvetili zunanji, varnostni, trgovinski in okoljski politiki.