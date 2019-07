Johnson Britancem obljublja rožnato stanje po brexitu. Foto: AP

"Verjamem, da je to priložnost za spremembo smeri Združenega kraljestva in da bomo s tem postali najboljša država na svetu," je dejal Johnson v govoru v Manchestru, kamor je prišel z obljubami o novih vlaganjih v regijah, ki so na referendumu leta 2016 glasovale za brexit.

"Izstop iz Evropske unije je velikanska gospodarska priložnost, da bomo lahko delali, česar nam desetletja niso pustili," je dejal.

Zagotovil je, da bodo po izstopu iz EU-ja okrepili pogajanja o trgovinskih sporazumih z državami, ki niso članice EU-ja. Obljubil je tudi pripravo načrtov za prostocarinska pristanišča in davčne olajšave za podjetja. "Ko so ljudje glasovali za izstop iz EU-ja, niso glasovali samo proti Bruslju, ampak tudi proti Londonu," je dejal.

Johnson je v Manchester prišel z novimi obljubami o vlaganjih v regijah, ki so glasovale za brexit. Foto: Reuters

Več pooblastil za lokalne oblasti

Johnson, ki se je v govoru osredotočil na notranjo politiko po izstopu države iz EU-ja, je tudi obljubil, da bodo lokalne oblasti dobile več pooblastil. Obljubil je tudi okrepitev infrastrukture, telekomunikacijskih povezav in prometa.

"Znova prevzeti nadzor ne pomeni samo, da bo Westminster znova prevzel suverenost od EU-ja, pomeni tudi, da bodo naše vasi, mesta in grofije pridobili večjo avtonomijo," je dejal premier, ki napoveduje izstop države iz EU-ja 31. oktobra z dogovorom s povezavo ali brez nje.

Glede pogajanj z Brusljem v povezavi z brexitom pa je dejal, da se je pripravljen s partnerji v EU-ju pogovarjati samo, če bodo iz izstopnega sporazuma umaknili t. i. irsko varovalo. V Bruslju so to možnost že zavrnili, saj se niso pripravljeni pogajati o že dogovorjenem izstopnem sporazumu.

Pomemben sporazum z ZDA?

Ena tistih držav nečlanic Unije, s katerimi bi Velika Britanija lahko že kmalu sklenila trgovinski sporazum, so skoraj zagotovo ZDA.

Brexit tudi med Britanci ni ravno najbolj priljubljen. Foto: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je namreč po petkovem telefonskem pogovoru z Johnsonom zatrdil, da državi že "pripravljata trgovinski sporazum" po brexitu. Ta bo po njegovih besedah "zelo pomemben".

"Menim, da imamo lahko veliko več trgovine z Veliko Britanijo - trikrat, štirikrat ali petkrat več," je dejal Trump. Ob tem je dejal, da je bila zaradi odnosov Londona z EU-jem doslej trgovina med državama "ovirana" in da niso mogli "imeti več trgovine".

Johnsonov tiskovni predstavnik pa je sporočil, da sta voditelja v telefonskem pogovoru izrazila zavezanost, da bosta državi pripravili "velikopotezen prostotrgovinski sporazum" in da bosta pogajanja začeli čim prej po tistem, ko bo Velika Britanija izstopila iz EU-ja.

Trump je ob tem Johnsona označil za prijatelja in dodal, da mu je v telefonskem pogovoru čestital ob imenovanju za premierja.

"Napovedujem, da bo imeniten premier," je še povedal novinarjem. Velika Britanija se bo z ZDA in drugimi državami, ki niso članice EU-ja, o trgovinskih sporazumih lahko pogajala po brexitu.