Heidi Allen, Anna Soubry in Sarah Wollaston. Foto: Reuters

Poslanke so premierko o izstopu obvestile v skupnem pismu, v katerem so zapisale, da ne morejo več ostati v stranki vlade, ki jo je brexit popolnoma spremenil in izničil vsa prizadevanja za posodobitev.

Politike in prednostne naloge stranke so v primežu t. i. evropske raziskovalne skupine (ERG - skupina konservativnih poslancev, ki se zavzema za britanski izstop iz EU-ja) in ulstrskih unionistov (DUP), so še zapisale.

Konservativci imajo po odhodu treh poslank v 650-članskem spodnjem domu britanskega parlamenta še 314 poslancev in tako kljub podpori desetih poslancev severnoirskih ulstrskih unionistov nimajo več večine.

Združevanje s "pobeglimi" poslanci laburistov

Poslanke so sporočile, da bodo ostale v parlamentu, kjer se pridružujejo novi skupini neodvisnih. V njej je že osem nekdanjih poslancev laburistov, ki so svojo stranko zapustili zaradi nestrinjanja s politiko vodje laburistov Jeremyja Corbyna glede brexita in obravnave pritožb glede antisemitizma v stranki. Sedem poslancev je iz največje opozicijske stranke izstopilo v ponedeljek, danes se jim je pridružila še Joan Ryan.

Nekdanje članice konservativcev so se pridružile nekdanjim članom laburistov. Foto: Reuters

Izstop proevropskih poslank je velik udarec za Mayevo, ki se malo več kot mesec dni pred načrtovanim izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije trudi poenotiti svojo stranko glede podpore strategiji za brexit. Premierka je sporočila, da je "užaloščena" nad izstopom, a dejala, da bo njena stranka "vedno nudila dostojno, zmerno in domoljubno politiko", poroča BBC.

Mayeva pri Junckerju

Mayeva se bo danes v Bruslju sestala s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem. Britanska premierka skuša spremeniti dele dogovora o brexitu med Brusljem in Londonom, da bi pridobila podporo britanskega parlamenta. Za britanske poslance je sporen predvsem del o "varovalu", ki naj bi preprečil ponovno uvedbo mejnih prehodov med Irsko in Severno Irsko - prva bo po brexitu ostala del EU-ja, slednja pa odhaja z Veliko Britanijo.