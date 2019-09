London je prizorišče intenzivnih političnih preigravanj. Foto: Reuters

Laburisti, liberalni demokrati, Škotska nacionalna stranka (SNP) in valižanska stranka Plaid Cymru so se dogovorile, da bodo njihovi poslanci in poslanke v ponedeljek glasovali proti ali pa se bodo vzdržali glasovanja o premierjevem predlogu za razpis predčasnih volitev 15. oktobra.

Kot je po srečanju pojasnil tiskovni predstavnik laburistov, največje opozicijske stranke, so govorili o ukrepih za preprečitev "škodljivega brexita brez dogovora". Volitve bi izvedli, ko bo izstop brez dogovora preprečen, je dodal.

Škotska premierka in vodja SNP-ja Nicola Sturgeon je poudarila, da gre pri volitvah za vprašanje kdaj in ne ali. "Vendar pa Johnsonu ne sme biti omogočeno, da določi čas ter se s tem izogne nadzoru in izsili brexit brez dogovora," je povedala.

Johnson je v odzivu na dogovor opozicije zatrdil, da stranke delajo "izjemno politično napako". "Vse, kar vidim, je, da se (vodja laburistov Jeremy) Corbyn in SNP povezujeta, da bi nas zaklenili v EU-ju, ko je čas, da bi s to zadevo opravili," je zatrdil. Zagotovil je, da bo šel 17. oktobra na vrh Unije v Bruselj in dosegel dogovor z EU-jem, vztraja pa, da bo država iz Unije izstopila konec oktobra z ali brez dogovora.

Medtem je lordska zbornica kot zgornji dom parlamenta potrdila zakon za preprečitev brexita brez dogovora. Že v sredo ga je potrdil spodnji dom parlamenta, poslanska zbornica, da bo začel veljati, je zdaj potreben samo še podpis kraljice.

Zakon od premierja Johnsona zahteva, da bo moral EU zaprositi za trimesečno preložitev britanskega izstopa, ki je predviden za 31. oktober, če poslanci do 19. oktobra ne bodo potrdili ločitvenega dogovora ali pa potrdili odhoda Združenega kraljestva iz povezave brez dogovora.

Še ena zavrnitev tožbe proti začasni prekinitvi dela parlamenta

Sodišče v Londonu je zavrnilo tožbo proti odločitvi Johnsona, da začasno prekine delo parlamenta. So pa dali sodniki dovoljenje, da se lahko vlagatelji tožbe pritožijo na vrhovno sodišče, kjer bi obravnava potekala 17. septembra.

To je sicer druga neuspešna tožba glede začasne prekinitve dela britanskega parlamenta. V prid odločitvi Johnsona je v sredo razsodilo že škotsko sodišče. Tožbo proti premierjevi odločitvi so sicer vložili še na sodišču v Belfastu.

Johnson je prejšnji teden predlagal začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki ga je kraljica Elizabeta II. odobrila. Prekinitev se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Končala se bo le dva tedna pred predvidenim izstopom iz Unije.