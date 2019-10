K blokadi letališča je pozvala civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic. Foto: Reuters

Najhuje je bilo na barcelonskem letališču El Prat. Tu se je zbralo več tisoč protestnikov, na katere so policisti streljali s penastimi naboji in proti njim uporabili gumijevke. Protestniki so na policiste metali različne predmete in jih pršili z gasilskimi aparati. Obenem so razbijali okna, spopadi pa so trajali dolgo v noč.

Kot so navedle katalonske službe za nujno pomoč, so zdravniško pomoč nudile najmanj 75 ljudem. Na El Pratu so odpovedali kar 108 poletov. Protestniki so blokirali dostop do postaje podzemne železnice ter železnice, ki letališče povezujeta z mestom. K blokadi letališča je pozvala civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic. Tudi drugje po te španski pokrajini so protestniki blokirali več cest in železniških prog.

V sredo bodo začeli množične protestne pohode iz petih katalonskih mest proti Barceloni. Tja naj bi prispeli v petek, ko je napovedana tudi splošna stavka.

Sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem

Protestniki so se v ponedeljek spontano začeli zbirati v Barceloni in Gironi kmalu po objavi sodbe španskega vrhovnega sodišča, ki je v ponedeljek devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev.

Katalonske oblasti so referendum izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in pravne države". Španska vlada v Madridu upa, da bo dolgo pričakovana sodba omogočila obnovo dialoga s katalonsko vlado v Barceloni.

Madrid je medtem v Katalonijo že poslal policijske okrepitve in pripadnike Guardie Civil. V času sodbe naj bi bilo v regiji okoli 1.500 pripadnikov varnostnih sil. Napetosti med katalonskimi in španskimi oblastmi se sicer zaostrujejo že nekaj tednov. Za zadnje zaostrovanje je poskrbela aretacija devetih aktivistov za katalonsko neodvisnost konec septembra. Sedmerico so obtožili terorizma.