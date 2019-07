Gasilcem je ponoči uspelo zajeziti okoli 60 odstotkov ognja, gori pa le še eden izmed požarov.

Močni vetrovi sicer še vedno ovirajo gašenje, pri katerem trenutno sodeluje 800 gasilcev z 245 vozili, 20 vojakov, osem letal, in štirje buldožerji.

Zaradi ognja so morali domove zapustiti prebivalci več vasi v gorati in gozdnati pokrajini Castelo Branco, 225 kilometrov severovzhodno od Lizbone. Zaprtih je tudi več cest.

Poškodovan en človek

V požarih je bil huje poškodovan en človek, zato so ga s helikopterjem prepeljali v Lizbono. Poškodovalo se je tudi sedem gasilcev, ki pa so že oskrbljeni in so zapustili bolnišnico.

Eden izmed požarov se je razširil do vasi Macao, kjer so prebivalci za portugalsko televizijo SIC povedali, da primanjkuje gasilcev, zato morajo tudi civilisti pomagati gasiti.

Župan druge vasi Vila de Rei, Ricardo Aires je portugalski javni televiziji RTP prav tako povedal, da potrebujejo več gasilcev.

Najvišje opozorilo pred požari so za zdaj izdali v šestih pokrajinah na jugu in v osrednjem delu Portugalske.

Spomin na tragedijo leta 2017

Predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je sporočil, da pozorno spremlja položaj in pošilja solidarnost prizadetim. Oblasti so ob tokratnih požarih še posebej pozorne, saj je spomin na najhujši požar v moderni zgodovini še zelo živ. Pred dvema letoma je pri mestu Pedrogao Grande v njem umrlo 64 ljudi, več kot 250 pa je bilo ranjenih.