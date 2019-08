Vladi PD-ja in Gibanja ostro nasprotuje vodja Lige Matteo Salvini, ki je z vložitvijo nezaupnice Conteju pred dvema tednoma sprožil vladno krizo. Salvinijev cilj so čimprejšnje predčasne parlamentarne volitve, saj želi izkoristiti visoko javnomnenjsko podporo Lige, ki trenutno znaša med 36 in 38 odstotkov. Foto: Reuters

"Če oblikovanje vlade za dokončanje mandata ne bo mogoče, je bolje, da gre Italija na predčasne volitve," je dejal Nicola Zingaretti po srečanju vodstva Demokratske stranke (PD).

Vodja največje opozicijske stranke je predstavil tudi pet zahtev za pogovore s populističnim Gibanjem pet zvezd. To so med drugim: lojalno članstvo v EU-ju, spremembe pri upravljanju migracijskih tokov ter pri ekonomskih in socialnih politikah. "Nikoli nisem demoniziral gibanja, a moramo priznati, da so med nami globoke razlike," je še poudaril.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella bo ob 16. uri začel dvodnevna posvetovanja s političnimi strankami o nadaljnjih korakih, potem ko je v torek odstopil premier Giuseppe Conte, s čimer je po 14 mesecih razpadla vlada Gibanja pet zvezd in Lige. Najprej se bo sestal s predsednikoma obeh domov parlamenta, nato pa še s predstavniki parlamentarnih strank. Predstavnike Gibanja in PD-ja bo predvidoma sprejel v četrtek.

Še vedno možne predčasne volitve

Če se tema dvema strankama ne bo uspelo dogovoriti o oblikovanju vlade, ki jo je prvi predlagal nekdanji premier iz vrst PD-ja Matteo Renzi, bodo morali Italijani na predčasne volitve. Mattarella mora najprej zahtevati razpustitev parlamenta. Volitve morajo potekati med 45 do 70 dni po razpustitvi, pri čemer običajno za njihovo pripravo potrebujejo 60 dni. Kot možna datuma se po navedbah francoske tiskovne agencije AFP omenjata 27. oktober in 3. november.

Predsednik bi lahko imenoval tudi tehnično vlado, da bi sprejeli proračun za leto 2020. Volitve bi bile verjetno v tem primeru spomladi prihodnje leto.