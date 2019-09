Požar je izbruhnil v prenatrpanem centru, kjer v šotorih in ladijskih zabojnikih živi 12.000 prebežnikov, medtem ko je uradna kapaciteta le 3.000 ljudi, poroča BBC.

Prebežnik na pogorišču v centru Moria. Foto: EPA

Prenatrpanost posledično vodi v nemire in veliko nezadovoljstvo prebežnikov, ki želijo v celinsko Grčijo. Policija je proti protestirajočim prebežnikom uporabila solzivec, ti pa so obtožili gasilce, da so se prepočasi odzvali na požar.

Povečan prihod prebežnikov iz Turčije

Leta 2018 je agencija ZN-a za begunce pozvala Grčijo, naj zaradi nevzdržnih razmer v centru preseli prebežnike. Grčija se v zadnjih tednih spet spopada s povečanim številom prebežnikov, ki na otoke prihajajo iz Turčije.

Erdogan grozi, da bo begunce spustil v Evropo

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na začetku meseca zagrozil Evropi, da bo odprl meje za sirske begunce, če ne bo dobil dovolj mednarodne pomoči in podpore za načrte o vzpostavitvi varnostnega območja na severu Sirije. Turčija gosti največje število beguncev med vsemi državami. Imajo jih več kot štiri milijone, od tega 3,6 milijona iz Sirije.