Irska: Na referendumu odločno podprta liberalizacija ločitev

Ločitev je bila uzakonjena šele leta 1995

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Velika večina je podprla liberalizacijo ločitev. Proti so bile katoliške skupine. Foto: EPA

Irski volivci in volivke so na petkovem referendumu prepričljivo podprli liberalizacijo zakonodaje, ki ureja ločitve. Ustava namreč zdaj zahteva, da morata biti partnerja ločena štiri od zadnjih petih let, da se lahko ločita.