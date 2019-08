Izmenjava ujetnikov med Rusijo in Ukrajino še ni dokončna

Ni še uradne potrditve izmenjave

Moskva, Kijev - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija zadržuje več deset ukrajinskih zapornikov. Foto: Reuters

Potem ko je ukrajinski generalni državni tožilec na Facebooku objavil, da sta Ukrajina in Rusija izvedli izmenjavo ujetnikov, so iz urada ukrajinskega predsednika sporočili, da do izmenjave še ni prišlo.