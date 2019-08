450 poslancev je s prisego začelo petletni mandat. Foto: Reuters

Novi premier je postal politični novinec Oleksij Gončaruk, ki je napovedal, da bodo glavna prioriteta njegovega mandata gospodarske reforme za pospešitev rasti. "Potrebujemo rast, najmanj 5-7 odstotno," je napovedal 35-letni pravnik.

Gončaruk je pred tem vodil svetovalno podjetje Better Regulation Delivery Office, ki ga financira Evropska unija in spodbuja majhna in srednje velika podjetja, ter delal kot svetovalec ministrstva za ekologijo. Leta 2014 se je potegoval za mesto poslanca, a ni bil izvoljen.

Novi premier je napovedal, da bodo z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) začeli pogajanja o novem programu, ki bo nadomestil obstoječ dogovor o posojilu v vrednosti 3,9 milijarde dolarjev.

Zelenski zahteva reforme

Novi premier Oleksij Gončaruk. Foto: Reuters

Gončaruka je za premierski položaj predlagal predsednik Zelenski, ki je poslance pozval, naj se "izognejo populizmu in izvedejo resnične reforme, od čakanja na katere so Ukrajinci že utrujeni".

Posvaril je, da bi lahko v nasprotnem primeru tudi razpustil vrhovno rado, v kateri kar 254 izmed skupno 450 sedežev zasedajo njegovi Služabniki naroda, kot se imenuje stranka skoraj samih političnih novincev.

Na začetku seje je odstopil prejšnji premier Volodimir Grojsman, oblikovanih pa je bilo šest poslanskih skupin. Izbrana sta bila predsednik in dva podpredsednika parlamenta.

Predsednik parlamenta je postal vodja stranke Služabnik Ljudstva Dimitro Razumkov, podprlo pa ga je 382 poslancev, poroča ukrajinski portal Kyiv Post. Na mesto obrambnega ministra so imenovali pravnika in aktivista Andrija Zahorodnjuka.

Odstopil je tudi javni tožilec Jurij Lucenko, ki ga nekateri obtožujejo zavlačevanja pri preiskavah.

Vladajoča stranka želi poslancem odvzeti imuniteto

Ekipa Zelenskega naj bi naročila poslancem, naj se pripravijo na delo pozno v noč. Poslanec iz vrst stranke Služabnika ljudstva Jurij Kamilčuk je za ukrajinsko televizijo 112 Ukraine dejal, da bodo na seji obravnavali tudi med 30 in 100 predlogov zakonov, med drugim o napovedani ukinitvi poslanske imunitete.

Zelenski od poslancev zahteva izpeljavo reform. Foto: Reuters

Predlog o odpravi poslanske imunitete, s čimer se nameravajo boriti proti korupciji, je ustavna sprememba, zato potrebuje dvotretjinsko večino, ki je Služabnik naroda v 450-članskem parlamentu nima. Po javnomnenjskih raziskavah je ukinitev poslanske imunitete sicer eden od najbolj priljubljenih ukrepov v boju proti korupciji.

Druge večje stranke v ukrajinskem parlamentu so še proruska Opozicijska platforma - Za življenje, ki ima 43 sedežev, Domovina nekdanje premierke Julije Timošenko s 26 sedeži, Evropska solidarnost nekdanjega predsednika Petra Porošenka s 25 sedeži in stranka rockovskega zvezdnika Svjatoslava Vakarčuka Glas, ki ima 20 sedežev. Danes je zapriseglo 424 poslancev, med katerimi jih je 46 neodvisnih.

Enodomna vrhovna rada ima petletni mandat, od 450 sedežev pa jih bo 26 ostalo nezasedenih, saj pripadajo Krimu, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, ter Donecku in Lugansku na vzhodu države, kjer volitve niso potekale.

Zelenski unovčil priljubljenost

Komik Zelenski je aprila letos zmagal na predsedniških volitvah, nato pa na krilih priljubljenost sklical predčasne parlamentarne volitve, na katerih je njegovo stranka osvojila absolutno večino. Ukrajinci so očitno siti starega političnega ustroja, ki je bil prepreden s korupcijo, medtem ko je gospodarstvo stagniralo, na vzhodu Ukrajine pa še naprej poteka konflikt med Ukrajino in Rusijo. Reševanje situacije je Zelenski sicer uvrstil med prioritete predsedniškega mandata.