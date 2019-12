Eden izmed ukrajinskih vojakov, ki so zaprti v kazenski koloniji Makivka v bližini Donecka. Foto: Reuters

Neuradno naj bi ukrajinske oblasti izpustile 87 proruskih upornikov, iz zaporov v nepriznanih republikah pa naj bi izpustili 83 ljudi.

Dogovor o izmenjavi ujetnikov po načelu "vsi za vse" so na srečanju v Parizu v začetku meseca dosegli voditelji Rusije, Ukrajine, Francije in Nemčije. Koliko ljudi bodo izpustili in kdaj, za zdaj ni znano, a vse kaže, da bo do izmenjave prišlo v prihodnjih dneh. Neuradno naj bi ukrajinske oblasti proruskim separatistom na vzhodu države izročile 87 ujetnikov, iz zaporov v samooklicanih Doneški in Luganski republiki pa naj bi izpustili 83 ljudi.

Kijev in separatisti so si zapornike nazadnje izmenjali pred dvema letoma, Ukrajina in Rusija pa v začetku septembra. V skladu z dogovorom ruskega predsednika Vladimirja Putina in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega sta državi druga drugi izročili po 35 zapornikov, ki so v ruskih in ukrajinskih zaporih prestajali večletno zaporno kazen. Domov se je vrnilo 24 ukrajinskih mornarjev, ki so jih ruske oblasti zajele novembra lani, ko so tri ukrajinske ladje, ki so bile namenjene v pristanišče Mariupol, po trditvah ruske Zvezne varnostne službe brez dovoljenja vplule v ruske ozemeljske vode ob polotoku Krim.

Izpustili so tudi režiserja Olega Sencova, ki je v zaporu na ruskem severu prestajal 20-letno zaporno kazen. Med vidnejšimi izpuščenimi ruskimi zaporniki pa je bil urednik ruske agencije RIA Novosti v Kijevu Kiril Višinski, ki je bil obtožen državne izdaje.