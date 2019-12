Protestniki nasprotujejo posebnemu statusu pokrajin Doneck in Lugansk. Foto: Reuters

V središču ukrajinske prestolnice Kijev se je na pobudo opozicije dan pred srečanjem zbralo okoli 5.000 ljudi, ki so protestirali proti popuščanju Rusiji. Na transparente so zapisali "Ne predaji!", "Ne volitvam pred puškinimi cevmi" ter "Ruski plin – vrv okrog vratu".

"Tukaj smo se zbrali, da spomnimo, da je Rusija sovražnik," je dejal poslanec Vladimir Vjatrovič. Protestniki nasprotujejo predvsem posebnemu statusu za separatistični samooklicani republiki Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, skupaj znanima pod kratico Donbas, ter volitvam na območju. Slogan protesta, h kateremu so pozvale tri opozicijske parlamentarne skupine in nekdanji predsednik države Petro Porošenko, so poimenovali Skrajne meje za Zelenskega.

Zelenski : "Vojna v Donbasu se po srečanju ne bo končala"

Protestniki so izrazili tudi naklonjenost Evropski uniji in posvarili pred popuščanjem Rusiji. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik je pred ponedeljkovim vrhom normandijske četverice posvaril pred prevelikimi pričakovanji. "Vojna v donbaškem bazenu se 10. decembra ne bo končala," je na Facebooku danes zapisala predsednikova tiskovna predstavnica Julia Mendel.

Opozorila je, da bi prevelika pričakovanja lahko vodila do razočaranj. Od zadnjega vrha normandijske četverice pred dobrimi tremi leti namreč ni bilo doseženega skoraj nobenega napredka. "Smo v težkem položaju, vendar v Pariz odhajamo z zelo močnim stališčem," je še zapisala Mendelova.

Zelenski je reševanje krize na vzhodu Ukrajine uvrstil med prioritete svojega predsedniškega mandata. V nagovoru javnosti, posnetim med vajo na tekalni stezi, se je dotaknil tudi kritik dialoga z Rusijo. "Ljudje se sprašujejo, kakšen dialog se lahko vzpostavi med Zelenskim in Putinom? Veste, saj gre tudi brez dialoga, vendar je kot tek na tekalni stezi. Izgubljaš kalorije, vendar ostajaš na istem mestu," beseda Zelenskega povzema Guardian.

Macron in Merklova z Zelenskim in Putinom o krizi na vzhodu Ukrajine

Zelenski in Putin bosta v francoski prestolnici v okviru normandijskega formata skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel razpravljala o zaključku krize na vzhodu Ukrajine. Voditelji bodo predvidoma govorili o sporazumu iz Minska, njegovi implementaciji in morebitnih spremembah sporazuma.

Kijev želi med drugim ponovni nadzor nad mejnim območjem na vzhodu Ukrajine, ki je pod nadzorom proruskih separatistov in že pet let prizorišče spopadov z ukrajinskimi silami. V konfliktu je umrlo več kot 13.000 ljudi, več milijonov ljudi pa je bilo razseljenih.

Srečanje četverice v Parizu je Francija napovedala prejšnji mesec, ko je med drugim Rusija sporočila, da je pripravljena Ukrajini vrniti tri vojaške ladje, ki jih je lani zasegla v Kerški ožini. Že pred tem sta si državi v septembru izmenjali 35 zapornikov. Predsednika Ukrajine in Rusije se sicer nista srečala že vse od leta 2016 oz. zadnjega vrha četverice.

Litva podpira ukrajinska mirovna prizadevanja

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je medtem pohvalil prizadevanja Kijeva za napredek v mirovnih pogovorih. "Opažamo vodilno vlogo Ukrajine in prizadevanja za mirovno rešitev rusko-ukrajinskega spora. Upamo, da bo vrh normandijske četverice prispeval k temu, da se bo vojna v donbaškem bazenu končala," je po poročanju Baltske tiskovne agencije BNS v Vilni dejal Nauseda.