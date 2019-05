Julian Assange še čaka, kateri državi ga bodo izročili Britanci. Foto: Reuters

Assangeev odvetnik Gareth Peirce je dejal: "Je daleč od tega, da bi bil v redu." Pri WikiLeaksu so izrazili zaskrbljenost zaradi njegovega stanja in sporočili, da so ga premestili v bolniški oddelek zapora Belmarsh, v katerem se nahaja. "Njegovo zdravstveno stanje se je v zaporu poslabšalo, izgubil je veliko kilogramov," so dodali v organizaciji.

ZDA zahtevajo Assangeevo izročitev, da bi mu sodili zaradi objave tajnih diplomatskih depeš. Ekvador je 47-letnega Assangea po sedmih letih izgnal iz svojega veleposlaništva v Londonu, nakar so ga Britanci aretirali. Njegovo izročitev zahteva tudi Švedska, kjer je obtožen posilstva.

17 novih obtožb

Ameriško pravosodno ministrstvo je prejšnji teden proti njemu sicer vložilo še 17 novih obtožb, tudi zaradi vohunstva, ker je objavil zaupne dokumente Pentagona in State Departmenta, ki jih je posredoval vojak Bradley Manning (zdaj Chelsea Manning). Grozi mu več deset let zapora.

Tožilstvo trdi, da je Assange usmerjal Manninga in z objavo škodoval nacionalni varnosti ZDA in njenih zaveznikov ter pomagal sovražnikom.

Pravosodno ministrstvo ZDA je Assangea doslej obtožilo le sodelovanja v zaroti z Manningom pri vlomu v računalnike ameriške vlade. "Assange ni novinar. Noben odgovoren novinar ne bi namerno objavil imen posameznikov, za katere ve, da so zaupni viri na vojnem območju in jih s tem izpostavil smrtni nevarnosti," je dejal pomočnik pravosodnega ministra John Demers.

Novo zaslišanje Assangea v Londonu je predvideno 12. junija.