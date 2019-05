Chelsea Manning pravi, da ne bo sodelovala s to ali katero koli drugo veliko poroto, saj je vse povedala že na vojaškem sodišču. Foto: EPA

Njeni odvetniki so sporočili, da je bila izpuščena, a je prejela nov sodni poziv. Pred veliko poroto bo morala znova stopiti 16. maja in, kot so dodali njeni odvetniki, je možno, da bo znova "pridržana na nepoštenem sodišču in vrnjena v zapor". Ob tem so pristavili, da Manningova še naprej ne bo odgovarjala na vprašanja in bodo uporabili vsako razpoložljivo pravno sredstvo, da bodo dokazali, da ima pravico zavrnitve pričanja, poroča BBC.

Po zavrnitvi pričanja so njeni odvetniki zaprosili, da bi zaradi zdravstvenih težav zaporno kazen prestajala doma, kar je sodnik zavrnil in dejal, da bodo v zaporu znali poskrbeti za njene zdravstvene potrebe.

Obsojena na 35 let zaporne kazni

Zvezno tožilstvo v Alexandrii preiskuje WikiLeaks in ustanovitelja Juliana Assangea zaradi objav zaupnih dokumentov ZDA. Zaželeli so si pričanja Manningove, ki pa je zavrnila odgovore na vprašanja velike podpore, češ da je že vse povedala na vojaškem sodišču, kjer je bila obsojena na 35 let zaporne kazni.

V zaporu je bila zatem sedem let, saj ji je kazen spremenil v to, kar je odslužila, nekdanji predsednik Barack Obama, ki je leta 2017 ob odločitvi razložil, da je bila prvotna kazen nesorazmerna z njenimi zločini. Izrečena prvotna kazen je bila najdaljša v zgodovini ZDA zaradi izdaje tajnih dokumentov.

Chelsea Manning je bila namreč še kot Bradley Manning, pred spremembo spola, aretirala leta 2010, tri leta zatem pa so jo obsodili zaradi izdaje več kot 700.000 tajnih dokumentov, diplomatskih depeš in posnetkov z bojišč spletni strani WikiLeaks.