Protestniki iz različnih katalonskih mest so že na poti v Barcelono. Foto: EPA

Protestniki so v torek v Barceloni poskušali vdreti v poslopje vlade. Proti tej množici je policija posredovala s solzivcem. Protestniki, med katerimi so bili številni zamaskirani, so zažigali barikade in škatle, policiste pa obmetavali z različnimi predmeti. V več katalonskih mestih so v torek zaradi napadov na policiste ali ogrožanja javnega reda aretirali 25 ljudi, kot poroča DPA, pa je 75 ljudi zaradi poškodb poiskalo zdravniško pomoč. Sprva mirnih protestov se je v Barceloni udeležilo okrog 40.000 ljudi, v Gironi pa so poročali o 9.000 protestnikih.

V petek v Barceloni splošna stavka

Protesti se nadaljujejo tudi v sredo, ko so se iz različnih mest ljudje množično odpravili na protestne pohode proti Barceloni. Za petek je namreč v katalonskem glavnem mestu napovedana splošna stavka. Tiskovna predstavnica katalonske regionalne vlade Meritxell Budo je sporočila, da razumejo jezo protestnikov, medtem ko so španske oblasti v Madridu povedale, da preiskujejo, kdo stoji za organiziranjem zborovanj. Vlada premierja Pedra Sancheza je obsodila "splošno nasilje" na zborovanjih, ki da ga želi vsiliti manjšina. Španska vlada je poudarila, da bo zagotovila red in varnost v pokrajini.

V ponedeljek je špansko vrhovno sodišče devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Že v ponedeljek so se nato ljudje začeli zbirati na ulicah katalonskih mest, najhuje pa je bilo na barcelonskem letališču El Prat, kjer so se protestniki spopadli s policijo. Najmanj 75 ljudi je bilo poškodovanih, odpovedali pa so več kot sto letov.

PEN: Sodba je šokantna

Mednarodni PEN se je odzval na sodbo španskega vrhovnega sodišča, ki je za kriva spoznal katalonska pisatelja in vodji civilnodružbenih gibanj Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta. Obsodba na devet let zapora je "šokantna" in mora biti razveljavljena, je zapisal. "Močno obsojamo dolgo zaporno kazen za Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta, ki sta miroljubno uresničevala pravico do svobode izražanja in zbiranja, in pozivamo španske oblasti, da ju nemudoma izpustijo. Že dve leti sta preživela za rešetkami. Ta obsodba se mora končati enkrat za vselej," je dejal Salil Tripathi, predsednik odbora pisateljev v zaporu Mednarodnega PEN-a.

Sancheza in Cuixarta so priprli 16. oktobra 2017 zaradi obtožbe vstajništva ter nato marca 2018 obsodili upora. Bila sta med 12 katalonskimi politiki in aktivisti, ki so jim sodili zaradi sodelovanja na referendumu o neodvisnosti. Sojenje se je začelo 12. februarja letos in je trajalo štiri mesece. Vsi so zanikali obtožbe o uporu in vstajništvu, priznali pa so manjšo obtožbo o neposlušnosti, zaradi česar bi jim lahko prepovedali zasedanje javnih položajev, vendar bi se izognili zaporu. Devetim od njih je sodišče torej dosodilo med devet in 13 let zapora. Maja letos je delovna skupina Združenih narodov za samovoljna obsodila pridržanje omenjenih pisateljev. Pozvala je španske oblasti, naj ju nemudoma izpustijo ter jima priznajo pravico do odškodnine in drugih povračil.