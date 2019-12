Prizor z meje med Srbijo in Hrvaško. Foto: Reuters

Obenem je bilo vloženih 1.661 prošenj za azil, kar je skoraj 600 več kot v celotnem lanskem letu.

Na Hrvaškem so največ prošenj za azil imeli leta 2016, ko je prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 2.230 ljudi. V celotnem lanskem letu jih je za azil zaprosilo 1.068.

Trenutno imajo na Hrvaškem 455 prosilcev za azil, ki so nameščeni v centru v Zagrebu. Hrvaško notranje ministrstvo navaja, da 70 odstotkov prosilcev za azil zapusti center in se po ilegalnih poteh odpravi iz Hrvaške, še preden je njihova prošnja rešena.

Nekatere ljudi smo večkrat ustavili pri poskusu nezakonitega prestopa meje, posebej ob meji s Slovenijo, so pojasnili na hrvaškem notranjem ministrstvu za današnji Jutarnji list. Poudarili so, da so med tistimi, ki so jih večkrat ustavili, pogosto prosilci za azil, kar kaže na zlorabe postopka vlaganja prošenj za azil na Hrvaškem.

Hrvaška policija je v prvih enajstih mesecih na podlagi odločbe prisilno vrnila v druge države 1.514 tujcev, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško. V nekaj manj kot polovici primerov (740) je bila vrnitev izvedena na podlagi sporazumov z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Dela postopkov (250) niso uveljavili, ker BiH in Srbija nista hoteli sprejeti oseb, ki so z njunega ozemlja vstopile na Hrvaško, je še objavilo hrvaško notranje ministrstvo.