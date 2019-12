Iranski zunanji minister Zarif obsodbe označuje za laži iz obupa, da bi države prikrile nesposobnost izpolnjevanja obveznosti iz jedrskega sporazuma. Foto: Reuters

Diplomati trojice evropskih držav so se v pismu Guterresu sklicevali na posnetke poskusne izstrelitve nove različice balistične rakete srednjega dosega šabab-3, ki bi "lahko tehnično nosila jedrsko orožje". Posnetki so se sicer na spletu pojavili že aprila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozorili so še na tri druge letošnje izstrelitve, med drugim na preizkus nove balistične rakete srednjega dosega borkan-3, ki so jo hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, preizkusili avgusta v Jemnu.

Preizkusi so po njihovem mnenju v nasprotju z resolucijami VS-ja ZN-a, predvsem v nasprotju z resolucijo, ki je potrdila iranski jedrski sporazum iz leta 2015. Iran se je s sporazumom v zameno za ukinitev sankcij odpovedal razvoju jedrskega orožja. ZDA so letos izstopile iz sporazuma in znova uvedle sankcije proti Iranu.

Zarif : "Gre za laž iz obupa"

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v odzivu obtožbe zavrnil. "Pismo treh držav je laž iz obupa, da bi prikrili svojo nesposobnost izpolnjevanja minimuma svojih obveznosti iz dogovora. Če želijo države vsaj trohico verodostojnosti, lahko začnejo uveljavljanje suverenosti, namesto da se uklanjajo ustrahovanju ZDA," je zapisal na Twitterju.