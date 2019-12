Francoska pokojninska reforma bo veljala za rojene po letu 1975 in predvideva upokojitev s polno pokojnino šele pri 64. letu starosti. Macron je star 42 let, njegov urad pa je sporočil, da se zaradi "vzornosti in skladnosti" odpoveduje 6.000 predsedniške pokojnine mesečno. Foto: EPA

Francoska zakonodaja iz leta 1955 navaja, da so francoski predsedniki takoj po izteku funkcije upravičeni do predsedniške pokojnine. Mesečna pokojnina trenutno brez obdavčenja znaša okoli 6.000 evrov.

Urad francoskega predsednika je zdaj sporočil, da se bo Macron odpovedal pokojninskim pravicam ter spremenil predsedniško shemo, da bi jo uskladil s širšo prenovo francoskega pokojninskega sistema.

Francoska vlada uvaja sistem univerzalnega sistema upokojevanja, v katerem ne bo več zgodnjega upokojevanja za določene poklice, denimo uslužbence železnic.

Nov sistem upokojevanja bo po posredovanju sindikatov zajemal ljudi, rojene po letu 1975. Zakonsko določena upokojitvena starost tudi v skladu z reformo ostaja 62 let, vendar nov sistem temelji na zbiranju točk za polno upokojitev. Če bodo zaposleni želeli prejemati polno pokojnino, bodo tako morali zbrati maksimalno število točk in delati do 64. leta.

Tudi Macron rojen po letu 1975

Macron je star šele 42 let, rojen je bil leta 1977. Tudi če bi na predsedniškem položaju ostal dva mandata, bi se upokojil še veliko pred dopolnjenim 62. letom, kar je običajna upokojitvena starost v Franciji.

"Predsednik republike bo upošteval sistem univerzalnih točk, ki je načrtovan za vse Francoze. Gre za vprašanje vzornosti in skladnosti," so danes sporočili iz predsedniške palače.

Proti Macronovi reformi sistema upokojevanja že dva tedna po vsej Franciji potekajo protesti in stavke zaposlenih v javnem transportu, ki so ohromile promet po državi in povzročile hude prometne zastoje.

Stavka prevoznikov še naprej hromi javni promet po Franciji. Foto: EPA

Macron je med obiskom Slonokoščene obale pozval sindikate prevoznikov, naj vsaj med božičem prekinejo stavko, da družinam omogočijo potovanje med počitnicami.

Promet še zmeraj ohromljen

Nekatere skupine železniških delavcev pa kljub pozivom Macrona in sindikatov napovedujejo stavko tudi med prazniki. Državni železniški operater SNCF je v nedeljo še zmeraj obratoval okrnjeno, prav tako obratuje le polovica rednih linij hitrih vlakov TGV. Je pa SNFC po kritikah javnosti omogočil več vlakov za prevoz otrok brez spremstva staršev v času praznikov.