Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so v nočnem nasilju aretirali 83 ljudi, že pred tem pa so jih aretirali 128. Španski vršilec dolžnosti notranjega ministra Fernando Grande-Marlaska je opozoril, da izgrednikom grozijo do šestletne zaporne kazni, poroča BBC.

V Barceloni je v petek že peto noč zapored izbruhnilo nasilje. Na ulicah mesta se je po podatkih tamkajšnje policije zbralo več kot pol milijona ljudi. Znova so izbruhnili spopadi med protestniki, ki so zažigali smetnjake in pohištvo, in policisti.

Samo v Barceloni je bilo na protestih ranjenih 152 ljudi, številni so bili ranjeni tudi v Gironi in Tarragoni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci so že pred tem poročali, da je bilo od ponedeljka, ko so se v Kataloniji začeli protesti, v spopadih s policisti ranjenih že približno 500 ljudi.

V središču Barcelone so se radikalni aktivisti za neodvisnost Katalonije v petek zvečer spopadli s policijo, metali so kamenje ali kovinske predmete, policisti pa so se odzvali z gumijevkami, gumijastimi naboji, solzivcem in vodnim topom.

V Kataloniji je v petek potekala splošna stavka, zaradi katere so bili moteni cestni, železniški in letalski promet. Tudi zjutraj je bila po poročanju AFP-ja zaradi protestov zaprta avtocesta v smeri proti Franciji.

Novi množični protesti v Kataloniji