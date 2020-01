Nemčija in Rusija potrdili, da bo Severni tok 2 končan kljub sankcijam ZDA

Putin napoveduje obratovanje plinovoda v začetku leta 2021

Moskva - MMC RTV SLO

Nemška vlada je ameriške sankcije zaradi gradnje plinovoda označila za poseg v državno suverenost. Na sliki srečanje Angele Merkel in Vladimirja Putina v Moskvi. Foto: Reuters

Voditelja Nemčije in Rusija, Angela Merkel in Vladimir Putin, sta na srečanju v Moskvi v soboto potrdila, da bo plinovod Severni tok 2 kmalu začel obratovati, čeprav so ZDA napovedale sankcije proti vpletenim pri gradnji plinovoda.