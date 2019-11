Protestniki so nosili okrvavljeno grško zastavo. Foto: Reuters

Podobne demonstracije so potekale tudi v drugih grških mestih. V Solunu je na ulice prišlo najmanj 6.000 udeležencev.

Shod v prestolnici Atene so spremljali policisti z brezpilotnimi letalniki, helikopterji in vodnimi topovi. Aretirali so več mladih, potem ko so na strehi neke stavbe odkrili molotovke in kamne.

Atenski župan Kostas Bakojanis je pozval ljudi k spoštovanju mesta. "Ob tej obletnici pošljimo pravo sporočilo. Skupno sporočilo spomina. Bistva, ki je boj mladih za demokracijo, ne bi smeli zasenčiti," je dejal.

Hunta je upor krvavo zatrla

S protesti so se udeleženci spomnili upora študentov na atenski politehnični univerzi leta 1973 proti vojaški hunti, ki je Grčijo vodila med letoma 1967 in 1974 in je uživala podporo ZDA. Vojaška hunta je upor 17. novembra 1973 krvavo zatrla. Smrtnih žrtev je bilo najmanj 24. Na čelu shoda so protestniki tudi letos nosili okrvavljeno grško zastavo, ki je plapolala nad železnimi vrati univerze, ki jih je tisto noč prebil tank.

Vse večje nezadovoljstvo nad Micotakisom

V zadnjih letih so demonstranti obletnico izkoristili za izražanje nasprotovanja proti ameriškemu "imperializmu" in strogim varčevalnim ukrepom, ki so jih Grčiji nalagali mednarodni upniki po izbruhu hude finančne krize. Letos pa so številni protestniki izražali tudi nezadovoljstvo nad grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom.

Opozicijski voditelj in nekdanji predsednik vlade Aleksis Cipras je konservativno vlado obtožil, da ima v svojih vrstah tiste, ki dejanjem hunte ploskajo. Prav tako je veliko nezadovoljstva povezanega z nedavnimi zakonodajnimi dopolnili, ki omogočajo policijske racije na univerzah.