Za Radio Ognjišče je slovenski nadškof Stanislav Zore spregovoril po polovici zasedanja v Vatikanu, ki se je začelo v četrtek in bo potekalo do nedelje, udeležuje pa se ga okoli 190 predsednikov škofovskih konferenc. "Iz tega bo treba narediti določene konkretne korake, nekakšen priročnik, ki bo pomagal srečevati takšne primere in jih razreševati," se je zavzel.

"To sicer ne pomeni, da nimamo še ničesar ‒ imamo vse, kar se je pričakovalo oz. kar je zahteval Sveti sedež, imamo smernice za delovanje pri obravnavanju obtožb o spolni zlorabi, ampak stvari gotovo potrebujejo nadgradnjo. Verjamem, da bo tudi iz tega srečanja prišlo kaj konkretnih smernic, s katerimi bomo lahko učinkoviteje sprejemali in obravnavali vse te obtožbe," je povedal.

Povedal je, da se je v okviru konference tudi sam sestal z eno od žrtev spolne zlorabe duhovnika. "Zelo pomembno je globoko spoštovati te ljudi, njihovo intimo, zasebnost," je dejal Zore in poudaril, da se njegovo znanje glede problematike poglablja, zlasti glede tega, kako zelo globoko seže ta zloraba. "Bolj v otroštvu kot je bila storjena, globlje seže in zaznamuje vse življenje," je dejal.

Sočutje in okrevanje

"Ti ljudje prav gotovo potrebujejo sočutje, konkretne ukrepe za njihovo zdravljenje, okrevanje. To potrebujejo tudi njihove družine," se je zavzel.

Opozoril pa je, da žrtev spolnih zlorab v Cerkvi niso zgolj žrtve same. "Osnovna žrtev je zagotovo zlorabljeni, ki tudi najbolj trpi in najbolj daljnosežno ostane globoko v duši zaznamovan. Potem je tu njegova družina, žrtev na neki način postaja celotna župnija," je dejal nadškof.

"Pljusk pedofilije pada po vseh"

"Svojevrstna žrtev pa je tudi velika večina dobrih duhovnikov, ki odgovorno in predano opravljajo svojo službo, a vendar ta madež, ta pljusk pedofilije pada po vseh," je bil slikovit.

Mnogi duhovniki so po njegovih besedah v stiski, ker da se jih gleda, kot da so potencialni pedofili. "Tudi ti duhovniki potrebujejo podporo in spodbudo. Hkrati je sicer to tudi del pokore, ki jo vsi opravljamo za grehe posameznih udov znotraj Cerkve," je še dejal Zore.

Hkrati pa je tudi pozval vernike, "da če opazijo, da kje gre za spolno zlorabo, to javijo", ne le da se širijo govorice, s katerimi "si nihče ne more nič pomagati". "Govorice samo razjedajo, škodijo, mečejo sum [...] pri čemer pa nihče ne more nič narediti. Če pa so znana imena in konkretne zadeve, pričakujem, da se to prijavi," je bil jasen.

"Prav tako je pomembno, da bi iskali načine, kako bi se to zlo izkoreninilo iz družbe kot take. Izjemno zahtevna naloga, morda celo neuresničljiva, kar pa ne pomeni, da se je ne smemo lotiti," je še pozval nadškof.

Boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi

V pogovoru se je Zore odzval tudi na oblikovanje civilne iniciative za boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je. V iniciativi, ki se je oblikovala ta teden, se zavzemajo za popolno zaščito žrtev spolnih zlorab in od Cerkve zahtevajo ničelno toleranco do teh dejanj.

Zore je napovedal sodelovanje s pobudo. "Hkrati pa upam, da se bo ta skupina dovolj poglobila tudi v zakonodajo na tem področju, da bodo lahko oz. da bodo skušali razumeti, zakaj se kdaj kakšne obtožbe ne izidejo čisto po pričakovanjih tistih, ki tako ali drugače tožijo. Gre za kompleksne zadeve in jih je treba tudi kompleksno obravnavati, seveda v skladu s kanonskim pravom, tudi zakonodajo znotraj družbe, kadar so ti primeri prijavljeni sodišču," je sklenil nadškof.