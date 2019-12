Two Nigerians, Mr. Abia Uchenna Alexandro and Mr. Eboh Kenneth Chinedu illegally detained at the Irregular Migration Center in Sarajevo, Bosnia has been released by Bosnia authorities https://t.co/VpJO9LZhm5 pic.twitter.com/7qwPuUY2e2 — Nigerian Diplomacy (@NigerDiplomacy) December 21, 2019

Uchenna Abia in Kenneth Eboh sta za BBC dejala, da sta srečna ob prihodu domov. Študenta sta se novembra v hrvaškem Pulju udeležila svetovnega univerzitetnega tekmovanja, na katerem sta nastopila v namiznem tenisu. Po koncu tekmovanja sta vrnila v Zagreb, od koder sta imela 18. novembra let prek Carigrada v nigerijsko prestolnico Lagos.

Študenta trdita, da sta se dan pred letom domov odpravila na sprehod po Zagrebu, ko so ju na tramvaju ustavili hrvaški policisti. Ker s seboj nista imela dokumentov, so ju policisti odpeljali na postajo v Zagrebu, nato pa do hrvaško-bosanske meje in ju z grožnjo uporabe orožja pregnali v BiH. Pri tem naj ne bi želeli slišati njunih pojasnil, da imata veljavne vizume in da so njuni dokumenti v hostlu.

"Prisilili so naju, da se skozi grmovje odpraviva v BiH. Nisva imela druge izbire, ker so v naju uperili orožje," je za BBC po vrnitvi domov povedal Kenneth Eboh. "Ne poznava razlogov, zakaj so naju opolnoči poslali v drugo državo in zakaj so naju prisilili v hojo skozi grmovje."

Nigerijca sta bila nato nastanjena v prebežniškem centru pri Veliki Kladuši, kjer so jima zasegli mobilne telefone. Uchenna Abia je za BBC ljudi v BiH-u opisal kot prijateljske in izrazil hvaležnost bosanskim prostovoljcem, ki so obiskovali center in jima dajali hrano. Po vrnitvi v Nigerijo se počuti "svobodno in varno".

Nigerijsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so za izpustitev študentov posredovali preko veleposlaništva na Madžarskem. Študenta je na letališču v Abuji tiskovni predstavnik ministrstva Geoffrey Onyeama.

Ministrstvo je v izjavi še poudarilo, da si prizadevajo za varnost in dostojanstveno obravnavo svojih državljanov v tujini.

Hrvaška zanika krivdo in "preverja možnost zlorabe"

Hrvaška vlada medtem zanika obtožbe Nigerijcev in trdi, da sta izginila, po tem ko sta prostovoljno zapustila hotel. Tiskovni predstavnik hrvaškega notranjega ministrstva je za BBC pojasnil, da uradniki preiskujejo, "ali gre za še en poskus tujih državljanov, da bi zlorabili udeležbo na športnem dogodku na Hrvaškem".

Varnostni minister BiH-a je Dragan Mektić je sicer v začetku decembra za Balkan Insight pojasnil, da nobeden izmed študentov ni zaprosil za azil v BiH-u ter da sta se strinjala z vključitvijo v program za prostovoljno vrnitev v domovino.

Hrvaška policija se sooča s številnimi očitki o uporabi čezmerne sile in potiski prebežnikov nazaj v Bosno in Hercegovino. Letos je tudi za BBC več prebežnikov potrdilo fizično nasilje hrvaške policije in nezakonit pregon v BiH, ki je trenutno del glavne migracijske poti proti Evropski uniji. Od začetka leta 2018 je v državo prišlo najmanj 45.000 prebežnikov.