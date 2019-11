Nove ustavne sodnike je izvolil parlament. Foto: Reuters

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, so bili novi ustavni sodniki izvoljeni s tesno večino, predvsem z glasovi vladajoče koalicije.

Krystyna Pawlowicz, 67-letnica profesorica prava, je bila do oktobrskih parlamentarnih volitev poslanka stranke Zakon in Pravičnost (PiS). Znana je po besednih napadih na svoje politične nasprotnike in po tem, da je kritična do nemške kanclerke Angele Merkel, ki ji očita "islamizacijo" Evrope.

67-letni Stanislaw Piotrowicz je skupaj z ministrom za pravosodje in generalnim državnim tožilcem Zbigniewom Ziobrom vodilni pri pravosodni reformi. Ustavno sodišče je bilo prva institucija, kjer je PiS leta 2015 začel uvajati spremembe.

Za tretjega novega ustavnega sodnika pa je bil izvoljen manj kontroverzni profesor prava iz Gdanska Jakub Stelina.

Doslej ustavni sodniki na Poljskem praviloma niso imeli političnega ozadja.

Kritike stroke

Glede na pravni mnenji, ki so ju pridobili podpredsedniki spodnjega doma poljskega parlamenta, sicer Krystyna Pawlowicz in Piotrowicz ne bi smela postati ustavna sodnika, ker sta starejša od 65 let.

Poljsko sodniško združenje Iustitia je do izvolitve novih ustavnih sodnikov kritično. "Kadar so za ustavne sodnike izvoljeni aktivni politiki, se zaupanje v sodišče in njegova verodostojnost zmanjšata do te točke, da ga nihče več nima za sodni organ, ampak ga dojemajo kot tretji dom parlamenta," je dejal tiskovni predstavnik združenja Bartlomiej Przymusinski.

Zaradi pravosodnih reform na Poljskem sta Bruselj in Varšava že več let v sporu. Evropska komisija je proti Poljski sprožila več postopkov, zaradi katerih bi Varšava teoretično lahko ostala brez glasovalnih pravic v Uniji.