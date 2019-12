Tiskovni predstavnik Vatikana je sporočil, da je bilo srečanje dogovorjeno že pred več meseci. Foto: Reuters

Muscat je v Rim prispel v petek in v zadnji minuti odpovedal nastop na mednarodni konferenci o migracijah MED – Sredozemski dialogi. Prav tako ni prišlo do srečanja z italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem, je pa obiskal papeža Frančiška.

Malteški premier se je sprva s papežem srečal zasebno, nato pa so se na avdienci pridružili njegova soproga in drugi sorodniki. V nasprotju z običajno prakso ob obiskih voditeljev držav tokrat novinarjem niso dovolili, da bi spremljali celoten dogodek, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Prejšnji teden je 22 malteških akademikov papežu poslalo pismo, v katerem so ga pozvali, naj prekliče srečanje, ki je po njihovi oceni "propagandne narave" za Muscata. Avdienca v Vatikanu je "glede na resno naravo obtožb popolnoma nespametna in pastoralno nezaželena", so še pred Muscatovo napovedjo odstopa papežu sporočili akademiki.

Malteški premier je po več dneh protestov in celo pozivu delegacije Evropskega parlamenta, naj odstopi takoj, vendarle uklonil pritisku in napovedal, da bo 12. januarja odstopil z mesta voditelja stranke laburistov, "v dneh zatem" pa tudi kot premier.

Sledi pri umoru novinarke vodijo do Muscatovih tesnih sodelavcev

Muscat je na svoji zadnji poti v tujino kot premier papeža obiskal s svojo družino. Foto: Reuters

Pozivi po odstopu Muscata so se pojavili, ko se je izkazalo, da sledi v primeru umora novinarke Daphne Caruana Galizia vodijo tudi do Muscatovih najtesnejših sodelavcev.

Preiskava umora novinarke leta 2017 je v zadnjih tednih dobila nove razsežnosti. Osumljencu organizacije umora Melvinu Theumi je namreč malteško tožilstvo v zameno za informacije podelilo imuniteto.

Theuma je povedal, da naj bi ukaz za izvršitev umora podal eden najbogatejših Maltežanov Yorgen Fenech. Ta je po navedbah policijskih virov za glavnega načrtovalca umora imenoval Keitha Schembrija, ki je bil vodja premierjevega kabineta in njegova "desna roka".

Schembri je po pričanju Fenecha odstopil, sočasno z njim pa sta odstopila še dva ministra v Muscatovem kabinetu. Malteška opozicija je ob tem sporočila, da bodo do Muscatovega odstopa bojkotirali delo parlamenta, poročajo malteški mediji.