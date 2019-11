Policija je prijela 35-letnega osumljenca. Foto: Reuters

Napad se je zgodil v trgovini na osrednji tržnici. Žrtve so medtem že izpustili iz bolnišnice, poroča BBC.

Policija je ljudi pozvala, naj ji sporočijo, če so bili priče napadu. Oblasti so vse, ki bi imeli posnetke ali fotografije napada, pozvale, naj jih posredujejo policiji.

Po prvotnih podatkih naj bi bil osumljenec moški, star od 45 do 50 let, a je policija nato sporočila, da je bil ta opis napačen. Nato so sporočili, da so aretirali 35-letnika.

Nizozemska televizija NOS je poročala, da naj ne bi šlo za teroristični motiv, vendar pa je policija sporočila, da preiskuje vse možnosti. "Trenutno razmišljamo o vseh scenarijih," je po poročanju nizozemske tiskovne agencije ANP dejala tiskovna predstavnica policije Marije Kuiper.