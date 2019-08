Sporne reforme pravosodja so na Poljskem v preteklosti sprožale proteste. Foto: Reuters

Piebek je poskušal onemogočiti sodnika Krystiana Markiewicza, vodjo pravosodnega združenja Iustitia in glasnega kritika vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS).

Spletna stran Onet.pl je v ponedeljek objavila prepis domnevnih pogovorov med Piebakom in žensko, imenovano zgolj Emilia, v katerih sta načrtovala na sodnikov dom in pokrajinske odbore Iustitie poslati gradivo z govoricami o njegovem zasebnem življenju.

Emilia naj bi delovala kot posrednica med ministrstvom za pravosodje in vladi naklonjenim medijem ter objavljala spletne vsebine za diskreditacijo določenih sodnikov.

"Zaradi občutka odgovornosti za uspeh reform, ki sem jim namenil štiri leta trdega dela, podajam svoj odstop," je v izjavi zapisal Piebiak. Za Onet.pl je po škandalu povedal, da Emilio "pozna samo prek Twitterja", in odklonil nadaljnje komentarje.

"Opraviti imamo s sistematičnim pritiskom na sodnike in proti vladavini prava na Poljskem. Če lahko takšen napad izvedejo na sodnike in profesorje, ga lahko na kogarkoli," je sodnik Markiewicz povedal za zasebno televizijo TVN 24.

Opozicija zahteva odstop ministra in državnega tožilca

Poljska opozicija je ogorčena nad dogajanjem in premierja Mateusza Morawieckega poziva k pojasnilom. Vlado so obtožili zlorabe državnih struktur za diskreditacijo sodnikov in zahtevali odstope Piebaka, pravosodnega ministra ter državnega tožilca Zbigniewa Ziobra, ki je "vedel za dogajanje in ga dopuščal". One.pl tudi navaja, da bi Piebiak moral glede uspešnosti podtikanja govoric obveščati neidentificiranega "šefa".

13. oktobra poljsko čakajo parlamentarne volitve, pred katerimi je stranka PiS očitno pripravljena hitro ukrepati ob razkritju nepravilnosti. V tem mesecu so že razrešili predsednika spodnjega doma parlamenta Marka Kuchcinskega zaradi uporabe vladnega letala v zasebne namene.

Največ možnosti za zmago na volitvah ima prav vladajoča stranka, ki ji ankete redno pripisujejo več kot 40 odstotkov podpore. Glavna opozicijska Civilna koalicija na večini anket dosega manj kot 30 odstotkov.

EU kritičen do poljskih reform

Vladajoča stranka PiS že vse od prevzema oblasti leta 2015 izvaja pravosodne reforme. Evropska komisija trdi, da reforme ogrožajo vladavino prava in politizirajo imenovanje sodnikov. Poljska se je novembra lani uklonila razsodbi Sodišča EU-ja, da mora končati prisilno upokojevanje sodnikov.