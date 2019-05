Kljub obisku Pompea razlike v pogledih Nemčije in ZDA

Pompeo je poudaril pomen ameriških ukrepov proti Iranu ter pozval druge države, naj se pridružijo ameriškim sankcijam proti Teheranu. Iran se po njegovih besedah ni držal mednarodnega dogovora, ki prepoveduje financiranje terorističnih skupin, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

IAEA: Iran še spoštuje dogovor Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da je Iran povečal zaloge težke vode in obogatenega urana, a so te še vedno pod omejitvami iz jedrskega dogovora.

Nemški minister Heiko Maas je ocenil, da obe državi zasledujeta iste cilje glede Irana, a po različnih poteh. Poudaril je tesne odnose med državama in dodal, da se lahko številne mednarodne teme in konflikti rešijo le s skupnim stališčem Nemčije in ZDA.

Nemčija si namreč še vedno prizadeva za ohranitev jedrskega sporazuma z Iranom, saj želi na vsak način preprečiti, da Teheran pridobi jedrska orožja. ZDA so na drugi strani odstopile od jedrskega sporazuma, saj da ni dovolj dober, in ponovno uvedle sankcije.

Huawei : ZDA grozi s prekinitvijo varnostnega obveščanja

Pompeo je v Nemčiji še zagrozil, da ZDA ne bodo več delile varnostnoobveščevalnih informacij z državami, ki bodo vgrajevale omrežje 5G kitajskega operaterja Huawei, poroča dopisnica RTV Slovenija Polona Fijavž.

Treba je zagotoviti, da so omrežja, po katerih tečejo tudi ameriške informacije, zaupanja vredna, in da informacije ne bodo prišle v roke kitajske komunistične partije, je dejal Pompeo. Kitajska namreč po njegovih besedah ogroža nacionalno varnost ZDA, Evrope in zahodne demokracije.

Maas je poudaril, da nemška vlada pri uvajanju 5G zasleduje visoke varnostne standarde in da imajo nekaj varnostnih pomislekov glede Huaweia. Če podjetje ne bo izpolnilo varnostnih zahtev, potem bo imelo malo možnosti, da dobi posel, je dodal nemški minister.

Merklova na Harvardu kritična do protekcionizma

Popoldne se je Pompeo srečal tudi s kanclerko Angelo Merkel. "Protekcionizem in trgovinski konflikti ogrožajo svobodno mednarodno trgovino in s tem same temelje naše blaginje," je kanclerka pred kratkim v ZDA ob prejemu častnega doktorata na Harvardu brez omembe Donalda Trumpa kritizirala ameriško politiko.

Pompeo obiskuje Nemčijo šele kot 41. državo in slabo leto po imenovanju na položaj. Pred dvema tednoma je odpovedal obisk, ko je moral zaradi situacije z Iranom obiskati Irak, česar pa v Nemčiji niso sprejeli z odobravanjem.