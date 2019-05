Trajekt Aurelia pluje pod ciprsko zastavo. Izdelan je bil leta 1980 in je dolg skoraj 137 metrov. Sprejme lahko do 2.280 potnikov in 650 avtomobilov. Potniki imajo na voljo 295 spalnih kabin in 459 sedežev. (fotografija je simbolična) Foto: EPA

Trajekt je iz Ancone izplul v sredo zvečer, prihod v Split je bil načrtovan v četrtek ob 7. uri, a so z ladje v četrtek zgodaj zjutraj hrvaške oblasti zaprosili za pomoč, saj je na območju šibeniške luške kapitanije odpovedal glavni motor plovila. Vzrok okvare še ni znan.

Močan tok odnesel ladjo

Ladja je brez pogona za več ur obtičala v morju, na katerem je pihal močan jugo in povzročil večmetrske valove. Močan tok je tako ladjo odnesel več deset morskih milj proti severozahodu od kraja, kjer ji je odpovedal glavni motor. Rezervni motor je omogočal zgolj ohranjanje smeri plutja ob minimalni hitrosti.

Hrvaške oblasti so po obvestilu o težavah proti trajektu takoj poslale vlačilec Pollux.

Travmatična izkušnja za potnike

Potniki so po prihodu v Split za hrvaške medije povedali, da je bila izkušnja travmatična in težka, a je vse minilo brez večjih težav. Hrvaški mediji omenjajo, da imajo potniki pravico do denarne odškodnine, a večina potnikov, s katerimi so se pogovarjali, ne bo zahtevala nadomestila.