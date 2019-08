Prijateljevanje princa Andrewa in milijonarja Epsteina sega v devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Leta 2000 je namreč princ Andrew Epsteina in njegovo takratno dekle Ghislaine Maxwell povabil na kraljičino zabavo v dvorec Windsor. Foto: Reuters

Britanski vojvoda Yorški princ Andrew je nad obtožbami o domnevnih spolnih zlorabah v povezavi z ameriškim milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom, ki je storil samomor, "šokiran". Prav tako zanika kakršno koli vpletenost v mrežo bogatih moških, ki naj bi imeli spolne odnose z mladoletnimi dekleti.

"Njegova visokost obsoja kakršnokoli izkoriščanje ljudi in namigovanje na to, da bi dopustil, sodeloval ali spodbujal kakršno koli takšno ravnanje, ki je nesprejemljivo," je sporočila v izjavi Buckinghamska palača.

Prva tožba zoper princa Andrewa leta 2015

A britanski tabloid Daily Mail je v nedeljo objavil posnetek, na katerem naj bi princ Andrew leta 2010 v Epsteinovem domu v New Yorku mahal v slovo ženski, ki je zapuščala Epsteinovo vilo. To naj bi bila domnevna "'spolna sužnja' Virginia Roberts, ki naj bi z njim spala trikrat," piše tabloid.

Virginia Roberts, zdaj Virginia Giuffre, trdi, da naj bi jo Epstein trikrat prisilil v spolne odnose z Andrewom, in sicer med letoma 1999 in 2001. Giuffrejeva je obtožbe prvič podala leta 2015, a jih je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo.

Jeffery Epstein je bil leta 2008 na Floridi obsojen pedofilije, v novem postopku pa je bil osumljen spolnih zlorab tudi v svojih drugih luksuznih bivališčih. V njegovi manhattanski mestni vili so preiskovalci odkrili številne fotografije golih deklic.

Do zdaj je tožbo proti Epsteinovi zapuščini vredni pol milijarde evrov vložilo najmanj pet domnevnih žrtev.

Pričevanja nekdanjega varnostnika

Daily Mail se v novih obtožbah na člana britanske kraljeve družine sklicuje na pričevanje nekdanjega varnostnika v Buckinghamski palači med letoma 1998 in 2004 Paula Paga, ki trdi, da naj bi princa Andrewa v družbi žensk v palači večkrat obiskala Ghislaine Maxwell, hči medijskega mogotca Roberta Maxwella (pravo ime Jan Ludvik Hoch), na katero se je vsul plaz obtožb, da naj bi bila ravno ona tista, ki naj bi princa Andrewa oskrbovala z novimi dekleti.

Po pričevanjih Paga se dekleta ob vhodu v palačo niso hotela registrirati, zaposleni v varnostni službi palače pa naj bi jih ob odhodu celo peljali domov, "sicer bi bili soočeni z jeznim izbruhom princa Andrewa".

"Lahko rečem, in za to obstajajo tudi dokazi, da se je (princ Andrew) družil s številnimi glamuroznimi in čednimi mladimi damami, vendar pa se nikoli nisem zavedal, ne takrat ne potem, da je bila katera med njimi mladoletna," je dejal Page.

Buckinghamska palača zanika obtožbe

Iz Buckinghamske palače zanikajo kakršne koli povezave princa Andrewa z afero Epstein. Foto: Reuters

Na njegova pričevanja so se iz palače odzvali z besedami, da so njegove trditve "neutemeljene" in da le poskuša pritegniti pozornost zaradi obsodbe prevare, zaradi katere je moral prestajati zaporno kazen. Leta 2009 je bil obsojen na šest let zapora zaradi naložbene prevare, vredne več kot tri milijone evrov. Ob tem so dodali, da je Page med takratnim sodnim postopkom izrekel "več trditev o britanskih članih kraljeve družine, med katerimi ni bila nobena resnična".

Princ Andrew je zadnje dni pod drobnogledom zaradi tesnega druženja z milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil obtožen pedofilije, in je pred dvema tednoma v zaporu storil samomor. Posebne pozornosti je deležna že omenjena Ghislaine Maxwell, ki so ji mediji nadeli vzdevek 'madame Maxwell', saj naj bi iskala dekleta, ki naj bi postale "spolne sužnje" princa Andrewa. Maxwellova obtožbe zanika.

Odstop s položaja zaradi Epsteina

Kot poroča Daily Mail, naj bi princ Andrew več svojim prijateljem potarnal, da se boji, da zaradi omenjenih obtožb ne bo več smel potovati v ZDA, kjer je ravno letos nameraval skleniti nove posle. Princ Andrew je bil deset let posebni britanski odposlanec za mednarodno trgovino in naložbe, a je leta 2011 zaradi intenzivne preiskave o njegovih povezavah z Epsteinom in drugimi kontroverznimi osebami s položaja odstopil.

Poleg tega se kraljevi član družine boji, da bi lahko domnevne žrtve proti njemu vložile civilne tožbe. Prav tako obstaja možnost, da ga bodo na sodišče poklicali kot pričo.

Epsteina so 10. avgusta našli mrtvega v zaporu na Manhattnu, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zaroti za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. Mrliška oglednica je presodila, da je Epstein naredil samomor tako, da se je obesil.

Preiskava francoskega tožilstva

Epsteina so prvič ujeli leta 2005, ko so starši 14-letnice prijavili policiji, da jo je spolno zlorabil. Foto: Reuters

Francosko tožilstvo je v petek sporočilo, da je sprožilo preliminarno preiskavo domnevnih primerov spolnega nasilja, povezanega z ameriškim finančnikom Espsteinom. "Preiskave se bodo osredotočile na morebitne zločine proti francoskim žrtvam na francoskih tleh in v tujini ter osumljence, ki so francoski državljani," je sporočil pariški tožilec Remy Heitz.

Morebitne obtožbe bi lahko vključevale posilstvo in spolne napade na mladoletne, vključno z mlajšimi od 15 let, so pojasnili na tožilstvu.

Združenje žrtev spolnih zlorab Innocence En Danger (Nedolžnost v nevarnosti) je sicer ta teden sporočilo, da so prejeli pričanja desetih ljudi o domnevnih spolnih zlorabah mladoletnih v Franciji. Vse domnevne žrtve niso bile državljani Francije, a so se domnevne zlorabe dogajale na francoskem ozemlju ali pa so jih zakrivili francoski državljani, so navedli v združenju.

Eden od Epsteinovih tesnih prijateljev je bil tudi Jean-Luc Brunel, ustanovitelj znanih modnih agencij Karin Models in MC2 Model Management, ki je bil v preteklosti obtožen posilstva in tudi tega, da je Epsteinu zagotavljal mlada dekleta. Epstein pa je imel v Parizu tudi manjše stanovanje, v katerem je bil pogosto tudi Brunel. Tik pred aretacijo v ZDA se je Epstein vrnil iz Pariza. Njegove povezave v Franciji so našli tudi ameriški preiskovalci.

Ameriškega bogataša, ki je imel tesne povezave s politiki iz obeh glavnih ameriških strank, so julija v New Yorku obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote za trgovino z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. Sredi avgusta so ga našli mrtvega v njegovi zaporniški celici in potrdili, da je storil samomor.