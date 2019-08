Mrliška oglednica je potrdila, da je bil vzrok Epsteinove smrti obešanje. Foto: Reuters

Časnik New York Times poroča, da se je po navedbah uradnikov obesil z rjuho.

Prve informacije po obdukciji so bile dvoumne. Odkrili so, da je imel Epstein zlomljenih več vratnih vretenc in kosti, tudi podjezičnico, kar se po navedbah strokovnjakov sicer pojavlja pri obešencih, še posebej starejših, mnogo pogosteje pa pri žrtvah, ki so bile zadavljene.

Smrt Epsteina, ki je bil v zaporu zaradi obtožb o trgovini z mladoletnicami za spolno izkoriščanje, v soboto pa so ga našli mrtvega v svoji celici, je sprožila številna vprašanja zaradi njegovih tesnih povezav z vplivneži, med katerimi so tudi nekdanji in sedanji predsednik ZDA, Bill Clinton in Donald Trump, in britanski princ Andrew.

Tudi Trump je širil teorije zarot o Epsteinovi smrti in celo namignil, da je morda v incident vpleten njegov predhodnik Clinton.

Ministrstvo za pravosodje je sprožilo preiskavo, ki naj bi pokazala, kako je lahko Epstein umrl v strogo varovanem zaporu v New Yorku. Minister in generalni državni tožilec William Barr je dejal, da so odkrili "resne nepravilnosti" v zaporu, poroča BBC.

Barr je obljubil, da se bo Epstein še naprej preiskoval, da bi pred roko pravice pripeljali tudi vse morebitne zarotnike.

Ta teden sta bila dva paznika v zaporu suspendirana, upravnik pa začasno premeščen drugam zaradi poročil, da niso ustrezno opravljali pregledov na pol ure, ki bi se morali izvajati v Epsteinovem primeru.

Epstein je namreč že 23. julija skušal storiti samomor, zaradi česar so ga premestili v posebej nadzorovan del zapora.

V torek je New York Times poročal, da sta paznika v tem oddelku ponoči, ko je Epstein umrl, zaspala. Eden izmed paznikov naj bi delal nadure peti dan zapored, drugi pa je moral tisto noč delati obvezne nadure.