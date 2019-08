Foto: Reuters

Epsteinovo truplo v celici newyorškega zapora so našli zgodaj zjutraj v soboto, vzrok smrti pa še ni potrjen. Prejšnji mesec so ga našli delno zavestnega v njegovi celici s poškodbami vratu. Takrat naj bi šlo za poskus samomora.

Ker je bil Epstein tesno povezan s številnimi svetovnimi vplivneži, tudi v samem vrhu ameriške politike, je njegova smrt porodila sume, da je bil žrtev zarote in da je bil ubit. Njegova smrt naj bi namreč priročno preprečila, da bi se razkrila resnica o vpletenosti vplivnežev v Epsteinova nezakonita ravnanja.

Med ljudmi, ki so pozvali k preiskavi, je po poročanju BBC-ja tudi newyorški župan Bill de Blasio, ki je Epsteinovo smrt označil za "preveč priročno". "Veliko nas želi vedeti, kaj je vedel," je dejal eden od demokratskih kandidatov za predsedniško nominacijo de Blasio. "Koliko drugih milijonarjev in milijarderjev je bilo del nezakonitih dejavnosti, v katere je bil vpleten," je vprašal.

Jeffrey Epstein je med drugim prijateljeval z nekdanjim in zdajšnjim predsednikom ZDA, Billom Clintonom in Donaldom Trumpom. Foto: Reuters

Po de Blasiovih besedah pa ta podatek ni umrl skupaj z Epsteinom in da je tudi to treba preiskati.

Epstein je umrl dan po objavi več sto strani sodnih dokumentov, ki so razkrili nove obtožbe zoper njega in nekaterim njegovim sodelavcem.

Po domnevnem poskusu samomora prejšnji mesec naj bi bil Epstein pod posebnim nadzorom, vendar to ni potrjeno. "Kako je mogoče, da ni pod posebnim nadzorom? Kaj se tu zares dogaja? To je vprašanje, na katerega moramo dobiti celovit odgovor," je še dejal de Blasio.

Republikanski senator Ben Sasse je v pismu državnemu tožilcu Williamu Barru zapisal, da "morajo pasti glave". Po njegovih besedah je bilo pravosodno ministrstvo neuspešno, saj da so vsi, ki delajo na ministrstvu, vedeli, da je obstajala nevarnost, da bo Epstein storil samomor in da "njegove temne skrivnosti ne bi smele umreti z njim".

Barr je v odzivu na dogodek dejal, da ga ja smrt "zgrozila" in da je ministrstvo že sprožilo preiskavo.

Žrtve razočarane

Domnevne žrtve Epsteinovih ravnanj so izrazile razočaranje, ker se Epsteinu ne bo sodilo. "Izjemno jezna in prizadeta sem ob misli, da je še enkrat mislil, da je nad nami in je izbral lažjo pot," je dejala Jena-Lisa Jones.

Druga domnevna žrtev, Jennifer Araoz, je dejala, da je jezna, ker se Epsteinu ne bo treba soočiti s svojimi žrtvami na sodišču. "Mi moramo živeti z brazgotinami od njegovih dejanj do konca življenja."

Lisa Bloom, odvetnica nekaterih žrtev, pa je dejala, da si bo še naprej prizadevala zagotoviti odškodnino za žrtve.