Virginia Giuffre je bila ena izmed prvih žrtev Jeffreyja Eppsteina, ki je javno spregovorila o spolnem nasilju. Foto: Reuters

Domnevna žrtev spolnega nasilja je v preteklosti že večkrat dejala, da naj bi jo princ spolno zlorabil v toaletnih prostorih hiše v Londonu, kjer sta bila tudi skupaj fotografirana.

Vojvoda Yorški princ Andrew je zavrnil trditve, “da je imel kakršen koli spolni odnos” z Giuffrejevo, kot se je glasilo uradno sporočilo iz Buckinghamske palače, ki je obtožbe označila za “napačne in brez osnove”. Avgusta pa je princ v dveh ločenih izjavah dejal, da je “zgrožen” nad informacijami, ki se dotikajo Epsteinovih ravnanj.

"V tem omenjenem obdobju druženja nisem videl, bil priča ali sumil na vedenje, ki je vodilo v njegove aretacije in obtožbo," je zatrdil.

Spregovorilo šest žrtev

35-letna Virginia Giuffre je ena od šestih žensk, ki so podale izjavo za ameriško televizijsko mrežo Dateline NBC glede milijonarja Jeffreyja Epsteina, ki je v zaporu storil samomor med sojenjem zaradi novih obtožb o trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje.

Giuffrejeva je dejala, da ji je Epstein ukazoval, naj ima spolne odnose z več vplivnimi moškimi, med katerimi je bil tudi princ Andrew, poroča BBC. Dejala je tudi, da jo v skriti svet zlorab in nasilja nekega poletja vpeljala Ghislaine Maxwell, Epsteinova prijateljica, ko je delala na posesti danes ameriškega predsednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Tudi Maxwellova ves čas zanika vpletenost v zlorabe.

Ni vedela, da jo bodo prepeljali k princu

Giuffrejeva je dejala, da ni vedela, da jo bodo prepeljali k princu, ko so jo odpeljali v klub Trump, kjer ji je princ v VIP-prostoru ponudil alkohol, verjetno vodko. Princ jo je prosil, naj zapleše zanj, nato pa so se vsi trije, tudi Ghislaine Maxwell, odpravili v hišo Maxwellove: "Vrnil se bo v hišo in želim, da z njim počneš to, kar delaš z Epsteinom," naj bi ji ukazala Ghislaine Maxwell, ki ji je britanski Daily Mail nadel vzdevek 'madame Maxwell'.

"Ni bil nesramen ali kar koli takega, rekel mi je 'hvala' ali nekaj podobnega in nato odšel," se je spominjala Giuffrejeva, ki trdi, da se je s princem srečala trikrat, med drugim v Epsteinovem dvorcu in na njegovi posesti na Karibskih otokih. Ob tem je zavrnila namigovanja, da naj bi za svoja dejanja dobila kompenzacijo.

Princ Andrew je priznal, da je Epsteina spoznal leta 1999, a da se nista videvala pogosto.