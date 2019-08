Desno na fotografiji Virginia Giuffre, ki trdi, da je bila spolna sužnja Jeffreyja Epsteina več let. Foto: Reuters

"Natanko ve, kaj je storil, in upam, da bo to tudi priznal," je izjavila Virginia Giuffre, ki vseskozi trdi, da jo je Epstein prisilil v spolne odnose, ko je bila stara 17 let. Glavni odvetnik žrtev Brad Edwards je dejal, da je vpletene pozval, naj pristopijo k razrešitvi primeru: "Osebno sem že večkrat povabil tudi princa Andrewa. Oglasi se lahko kadar koli, pripravljeni smo, zanj pa imamo veliko vprašanj."

Okoli 20 spolno zlorabljenih žrtev je prvič spregovorilo v primeru Epstein na zveznem sodišču na Manhattnu. Trdijo, da jim je milijonar in obsojeni pedofil s svojim samomorom odvzel možnost sprave pred roko pravice, ki ji tako ne bo nikoli zadoščeno.

Britanski princ zanika obtožbe

Princ Andrew (levo) je priznal prijateljevanja z Epsteinom (desno), a zanika, da bi vedel za njegove dejavnosti trgovanja z dekleti. Foto: Reuters

Princ Andrew se je konec tedna v javnosti odzval predvsem na obremenjujoča pisanja britanskega tabloida Daily Maila, rekoč, da je sicer poznal Jeffreyja Epsteina in bil v njegovih domovih, da pa "v tem omejenem času druženja ni videl, bil priča ali sumil na vedenje, ki je vodilo v njegove aretacije in obtožbo". Hkrati je izrazil obžalovanje z žrtvami.

Daily Mail je objavil videoposnetek, na katerem princ Andrew zapušča Epsteinov dvorec v New Yorku leta 2010 in maha ženski, ki naj bi bila ravno Virginia Giufrre. Med obremenilnimi dokazi je tudi fotografija Andrewa in Virginie Giuffrey, na kateri jo princ objema okoli pasu, v ozadju pa je vidna hči zdaj že pokojnega medijskega mogotca Roberta Maxwella Ghislaine Maxwell, ki naj bi Epsteina "zalagala" z novimi in novimi dekleti, zaradi česar ji je Daily Mail nadel vzdevek 'madam Maxwell'.

"Sem žrtev Jeffreyja Epsteina in Ghislaine Maxwell ter temnih in krutih zločinov, ki sta jih zgrešila proti meni ... in ki so nepretrgoma trajali leta in leta in leta," je bila jasna Virginia Giuffre.

Žrtve ostale brez sodnega zadoščenja

Epsteinove žrtve so razočarane, da se je Epstein ubil, saj bo njihov primer ostal nerazrešen. Sodišče jim je sicer dovolilo tožbo, da bi lahko predstavile vsaj svojo plat zgodbe. Foto: Reuters

Številne žrtve, ki naj bi jih Epstein spolno zlorabil, ko so bile mladoletne, so upale, da bo njegova aretacija 6. julija letos zapisala zadnje vrstice epiloga njihovi bolečini in zlorabam, za katere vse do zdaj pristojne oblasti niso imele posluha. Vendar pa so ameriškega finančnika 10. avgusta našli mrtvega v zaporu, kjer je čakal na sojenje.

Z njegovo smrtjo je bila zakopana tudi temna skrivnost, kaj vse se je dogajalo za razkošnimi zidovi njegovih številnih domov in kdo vse je bil vpleten v črno mrežo spolnih zlorab in prostitucije, v katerih je mlada dekleta ponujal svojim bogatim prijateljem in poslovnim partnerjem.

Žrtve tožijo Epsteinovo dediščino

"Jeffrey Epstein me je več let spolno zlorabljal, oropal me je nedolžnosti in duševnega zdravja," je na sodišču dejala Courtney Wild. Spet druga žrtev je podoživljala dogodek z Deviških otokov: "Poskušala sem ga odriniti, a mi je že začel odpenjati hlače. Rekla sem lahko le: 'Ne, prosim, nehaj,' a zdelo se je, kot da ga je to le še bolj vzburilo. Po tem dogodku sem skoraj do smrti dva meseca bruhala v bolnišnici".

Med zaslišanjem so nekatere žrtve pričale v solzah. Epsteinova nenadna smrt je njihovo bolečino le še poglobila. "Jeffrey Epstein je meni in drugim žrtvam odvzel možnost, da bi se z njim pred sodiščem lahko tudi soočile." In še: "Jezna sem in žalostna. Pravici v tem primeru ne bo nikoli zadoščeno". Žrtve tako tožijo njegovo nekaj več kot pol milijona evrov vredno dediščino.

Ameriški finančnik Jeffrey Epsteina je v zaporu na Manhattnu čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z mladoletnicami za spolno izkoriščanje. Mrliška oglednica je ugotovila, da se je Epstein obesil. Epsteina je sodišče na Floridi leta 2008 obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni zaradi prostitucije dekleta, mlajšega od 18 let.