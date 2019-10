Na shodu v Barceloni je sodelovalo tudi 700 katalonskih županov. Foto: Reuters

Proteste pod geslom Svoboda sta organizirali civilnodružbeni organizaciji ANC in Omnium Cultural, katerih voditelja Jordi Sanchez in Jordi Cuixart sta med deveterico obsojenih. ANC je v pozivu na proteste poudaril, da ni obsodbe, ki bi jih lahko odvrnila od njihovega cilja, samostojnosti Katalonije. Protestniki so vzklikali "Samostojnost" ter "Svoboda političnim zapornikom".

Katalonski predsednik Quim Torra se je ob robu dogajanja srečal z več kot 700 katalonskimi župani, ki so prav tako sodelovali na protestih.

Zvečer so izbruhnili spopadi s policijo. Foto: Reuters

Zvečer se je pred sedežem španske policije v Barceloni zbralo več tisoč skrajnejših protestnikov, ki so zahtevali odhod "okupacijskih sil". Njihovo sporočilo se glasi, da Katalonija potrebuje več protestov in manj političnega govora. Izbruhnili so spopadi s policijo.

Katalonija razdvojena

V Kataloniji biva 7,5 milijona ljudi, ljudstvo pa je razdvojeno glede vprašanje neodvisnosti. Tudi v katalonski vladi pogledi niso enotni. Predsednik Torra prihaja iz gibanja Junts per Catalunya, ki se zavzema za konfrontacijo z vlado v Madridu, medtem ko je koalicijski partner Esquerra Republicana de Catalunya naklonjen dialogu.

Mirno zborovanje v Kataloniji