"Tudi mi smo Katalonci". Foto: Reuters

Številni protestniki so imeli v rokah španske in katalonske zastave ter vzklikali: "Naj živi Španija!" Po oceni policije se je danes v središču Barcelone zbralo okoli 80.000 ljudi, medtem ko so organizatorji sporočili, da je bilo na shodu 400.000 udeležencev.

"Tudi mi smo Katalonci" so na transparente napisali protestniki, ki so med drugim pozivali, da "ulice pripadajo vsem". S tem so nasprotovali podpornikom neodvisnosti, ki trdijo, da bodo ulice vedno njihove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ena najbogatejših španskih pokrajin je razdvojena med podpornike in nasprotnike neodvisnosti Katalonije. Odkar so v sredini meseca devet voditeljev gibanja za neodvisnost obsodili na dolgoletne zaporne kazni, se v pokrajini vrstijo protesti in nemiri.

Organizatorji: Nasprotniki neodvisnosti smo "tiha večina"

Vodja Ljudske stranke Pablo Casado. Foto: Reuters

Shod v podporo enotni državi je organiziralo društvo Katalonska civilna družba (Societat Civil Catalana – SCC), ki želi pokazati, da predstavljajo nasprotniki samostojnosti Katalonije "tiho večino". Proteste so po poročanju Guardiana podprle številne španske stranke: vladajoči socialist, Ljudska stranka (PP), in Državljanska stranka, katerih predstavniki so se pridružili protestu.

Španski zunanji minister Josep Borrell, ki je Katalonec, je medtem obsodil nesprejemljivo nasilje. V soboto je namreč po mirnem shodu okoli 10.000 ljudi zvečer oblikovalo protest pred sedežem španske policije v Barceloni, ki se je sprevrgel v spopad med protestniki in policijo.