Vladimir Putin je spregovoril o nestrinjanju z liberalnimi idejami. Foto: Reuters

Putin je pred odhodom na vrh G20 v Osako na Japonskem, kjer se bo med drugim posebej sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, spregovoril v intervjuju za Financial Times. Ameriškega kolega je Putin označil za "nadarjeno osebo", ki se zna povezati z volivci. Toda pristavil je, da je ameriški unilateralizem deloma kriv za trgovinsko vojno ZDA s Kitajsko in napetosti z Iranom.

"Vsak zločin mora biti kaznovan"

V intervjuju je poudaril, da je nemška kanclerka Angela Merkel naredila glavno napako, ko je imela do priseljevanja z Bližnjega vzhoda liberalno politiko. "Liberalci ne morejo nikomur ničesar narekovati. Liberalna ideja predpostavlja, da ni treba storiti ničesar. Prebežniki lahko ubijajo, ropajo in posiljujejo, pa ostanejo nekaznovani, ker so pravice prebežnikov zaščitene. Katere so to pravice? Vsak zločin mora biti kaznovan," je dejal Putin.

Zadovoljen je z rastjo populizma v Evropi in Ameriki, saj so, kot pravi, ideje, kakršen je multikulturalizem, "nevzdržne". Po njegovih besedah je ideja, na kateri desetletja temeljijo zahodne demokracije, "preživela svoj namen": "Torej, liberalna ideja je zastarela in je v nasprotju z interesi velike večine prebivalstva. Tradicionalne vrednote so za milijone ljudi stabilnejše in pomembnejše kot liberalna ideja, ki je po mojem mnenju pred svojim koncem."

Tusk : Kdor to trdi, trdi tudi, da so zastarele človekove pravice

Poudaril je, da Rusija ni homofobna, ampak se mu pa zdi zahodno sprejemanje homoseksualnosti in spolne fluidnosti pretirano: "Zdaj trdijo, da otroci lahko igrajo pet ali šest vlog spolov. Naj bodo vsi srečni, s tem nimamo težav. Toda temu ne smemo dovoliti, da zasenči kulturo, tradicijo in tradicionalne družinske vrednote milijonov ljudi, ki sestavljajo temeljno populacijo."

Na Putinove besede se je odzval Donald Tusk. "Kdor koli trdi, da je liberalna demokracija zastarela, trdi tudi, da so svoboščine zastarele, da je vladavina prava zastarela in da so zastarele človekove pravice. Čeprav se včasih zdijo učinkoviti, se meni zdijo zastareli avtoritarnost, kult osebnosti in vladavina oligarhov," je dejal predsednik Evropskega sveta, poroča BBC.