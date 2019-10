Julian Assange je zaprt v samici in ne more sodelovati v pripravi svoje obrambe, sporoča WikiLeaks. Foto: Reuters

Proces o izročitvi Assangea ZDA se bo nadaljeval februarja prihodnje leto, kot je bilo načrtovano, saj je sodnica Vanessa Baraitser zavrnila zahtevo njegovih odvetnikov za trimesečno preložitev, da bi imeli več časa za pripravo na sojenje.

Za 19. december je določila nov narok za zaslišanje, ki bo potekal pred glavno obravnavo v povezavi z morebitno izročitvijo ZDA februarja prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

48-letni Avstralec se je na zaslišanju na sodišču v Westminstru zdel zmeden, zdelo se je, da se težko spomni svojega rojstva, na koncu obravnave pa je sodnici sporočil, da ne razume, kaj se je zgodilo. Pritožil se je tudi nad pogoji pridržanja v londonskem zaporu Belmarsh na jugovzhodu Londona, poroča AFP.

"Ne razumem, kako je to pravično. Ta supersila je imela 10 let, da se pripravi za ta primer, jaz pa ne morem dostopati do svojih zapisov. Zelo težko je kar koli narediti, ti ljudje pa imajo neomejene vire," je dejal s komaj slišnim glasom.

WikiLeaks je sporočil, da je Assange zaprt v samici, kjer nima dostopa do pravnih dokumentov, računalnika in da ne more "vsebinsko sodelovati v svojem primeru". Razmere, v katerih je, občutno ovirajo njegovo obrambo, po poročanju Guardiana še sporoča WikiLeaks.

ZDA od Velike Britanije zahtevajo izročitev Assangea, ki ga Washington med drugim obtožuje izdaje vladnih skrivnosti. Glavno zaslišanje v povezavi z morebitno izročitvijo ZDA je v Veliki Britaniji predvideno naslednje leto. Začelo naj bi se 25. februarja.

Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, in vohunstva. Če bo sodišče odločilo, da je kriv, mu grozi 175 let zapora.

Informacije, ki jih je razkril WikiLeaks, so pokazale razsežnosti državnega nadzora v zahodnih državah in početje ameriških enot na Bližnjem vzhodu, piše Guardian. Kot meni Assange, razkritja dokazujejo, da je ameriška vojska zakrivila vojne zločine.