Julian Asseange je trenutno na bolnišničnem oddelku skrbno varovanega zapora v Londonu. Foto: Reuters

Ustanovitelj WikiLeaksa je bil v četrtek preveč bolan, da bi se udeležil videozaslišanja glede izročitve ZDA, je sporočil njegov odvetnik Gareth Peirce. Assangea so zato prepeljali v bolnišnični oddelek skrbno varovanega zapora v Londonu, v katerega so ga prepeljali 9. maja.

"Asseange je bil v sedmih letih namenoma izpostavljen različnim oblikam nasilja, nehumanega ravnanja ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, kar je na njem pustilo posledice, ki jih lahko označimo za psihično mučenje," je dejal posebni odposlanec Združenih narodov (ZN) za mučenje Nils Melzer. Ob tem je izrazil pomisleke zaradi novih kazenskih obtožnic proti Julianu Assangeu in pozval, naj ga ne izročijo ZDA.

Kazal simptome psihičnega mučenja

Assangea sta v zaporu obiskala tudi strokovnjaka, ki sta preverila, ali kaže morebitne znake žrtev mučenja oziroma drugega neustreznega ravnanja. "Očitno je bilo, da je Asseangeevo zdravje resno načeto zaradi večletnega izjemno sovražnega okolja, ki mu je bil izpostavljen," je pojasnil Melzer in dodal, da je Asseange kazal simptome "psihičnega mučenja, ekstremnega stresa, kronične anksioznosti in psihične travme".

ZDA namreč zahtevajo izročitev Asseangea, ki so ga z ekvadorskega veleposlaništva v Londonu dobesedno izvlekli 11. aprila letos. 47-letni Avstralec se je leta 2012 izognil pridržanju britanskim oblastem, ki bi ga izročile Eashingtonu, in se zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. To mu je dodelilo politični azil, na veleposlaništvu pa je preživel zadnjih sedem let.

"Moj največji pomislek je, da bi bil Asseange v ZDA izpostavljen resnim kršitvam človekovih pravih, tudi svobode govora, pravičnega sojenja, mučenja in drugim krutostim ali neprimerni obravnavi ali kazni," je opozoril Melzer.

Asseangeu je grozila tudi izročitev Švedski, ki bi ga lahko nato izročila ZDA, in sicer zaradi obtožb posilstva. Švedska je pozneje obtožbo umaknila, a jo je maja letos znova odprla. Julian Asseange obtožbe o posilstvu zanika.

Obtožbe v ZDA se vrstijo

ZDA so ustanovitelja WikiLeaksa obtožile vohunjenja in nezakonite objave zaupnih virov kot tudi zarote, saj je objavil podatke, ki mi jih je posredoval nekdanji vojaški analitik Bradley (Chelsea) Manning (vmes je spremenil spol), ki mu je posredoval zaupne podatke. Asseangeu v ZDA grozi obtožnica v 18 točkah in več desetletij zaporne kazni, če bi odločili, da je kriv.

WikiLeaks je leta 2010 objavil zaupne videoposnetke ameriške vojske iz leta 2007, s katerih je razvidno, kako so ameriški vojaki iz helikopterja nad Bagdadom pobijali nedolžne civiliste.