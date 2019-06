Julian Assange je na bolnišničnem oddelku skrbno varovanega zapora v Londonu, saj ima resne zdravstvene težave. Foto: EPA

Okrožno sodišče Uppsala je svojo odločitev utemeljilo z besedami, da je Julian Assange "osumljenec" domnevnega posilstva leta 2010, da pa je njegov trenutni pripor v Londonu enako ustrezen ukrep, poroča DW. Preiskavo se lahko izvede prek evropskega preiskovalnega naloga, ki ga omogoča mehanizem sodelovanja med državami članicami EU-ja v kazenskih preiskavah.

"Velika zmaga"

Assangeev odvetnik je odločitev sodišče označil za "veliko zmago". Ustanovitelj WikiLeaksa je bil 11. aprila letos aretiran na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kjer je prebival od leta 2012, saj se je hotel izogniti izročitvi Švedski, kjer mu grozi sojenje zaradi domnevnega posilstva.

Pridržanje osebe v odsotnosti je sicer običajen del švedskega sodnega postopka, ko je osumljenec v drugi državi ali ko ga ne morejo najti.

Sodni postopek na Švedskem zastara čez eno leto

Švedsko tožilstvo je po aprilskem pridržanju Avstralca v Londonu primer znova odprlo. A po ponedeljkovi odločitvi sodišča se je postopek izročitve 47-letnika nekoliko zapletel. To namreč pomeni, da švedsko tožilstvo od Zruženega kraljestva ne more zahtevati njegove izročitve.

ZDA so že zahtevale izročitev Asseanga zaradi obtožbe zarote. Če bo Združeno kraljestvo ugodilo zahtevi, preden bo Švedska končala sodni postopek, bo Julian Assange izročen ZDA. Švedskemu tožilstvu se mudi tudi zato, ker bo sodni postopek o domnevnem posilstvu zastaral avgusta 2020.

Švedska tožilka Eva-Marie Persson je dejala, da sodišče deli njeno oceno tveganja, da bi lahko 47-letni Avstralec pobegnil. Poleg tega pa ostaja tudi sum posilstva. Možnost pritožbe bodo še preučili, je napovedala. Foto: Reuters

Ustanovitelja WikiLeaksa posilstva obtožuje ženska, ki se je z njim srečala avgusta leta 2010 na konferenci te spletne platforme v Stockholmu. Obtožuje ga spolnega odnosa, med katerim naj bi spala, poleg tega pa naj ne bi uporabljal zaščite. Pred tem naj bi sicer večkrat zavrnila nezaščiten spolni odnos.

Assange trdi, da je privolila v spolni odnos in pristala na to, da ne uporabita zaščite. Zaradi spolnega napada so ga sicer preiskovali v še enem primeru, a je ta leta 2015 zastaral.



Kaže znake ekstremnega stresa in kronične anksioznosti

Julian Assange se pred tremi dnevi zaradi slabega zdravja ni mogel udeležiti videozaslišanja glede izročitve ZDA. Posebni poročevalec ZN-a o mučenju Nils Melzer je dejal, da je bil Assange podvržen "psihičnemu mučenju" medijev, sodnikov in politikov.

"Assange je bil v sedmih letih namenoma izpostavljen različnim oblikam nasilja, nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, kar je na njem pustilo posledice, ki jih lahko označimo za psihično mučenje."

Sledi izročitev ZDA?

Poleg Švedske želi njegovo izročitev tudi Washington, ki ga obtožuje vohunjenja in nezakonite objave zaupnih virov kot tudi zarote, saj je objavil podatke, ki mi jih je posredoval nekdanji vojaški analitik Bradley (Chelsea) Manning (vmes je spremenil spol), ki mu je posredoval zaupne podatke.

Assangeu v ZDA grozi obtožnica v 18 točkah in več desetletij zaporne kazni, če bi odločili, da je kriv.

WikiLeaks je leta 2010 objavil zaupne videoposnetke ameriške vojske iz leta 2007, s katerih je razvidno, kako so ameriški vojaki iz helikopterja nad Bagdadom pobijali nedolžne civiliste.