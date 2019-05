Nekateri protestniki so dejali, da že celo življenje podpirajo neodvisnost, drugi pa, da so postali podporniki zaradi brexita in vladnih ukrepov zategovanja pasu.



Nedavna javnomnenjska anketa za televizijo ITV Wales je pokazala, da neodvisnost podpira 12 odstotkov prebivalec Walesa.



A march through Cardiff city centre has its attendees calling for an independent Wales. #AUOBCymru https://t.co/PeSwAlfCNa — Twitter Moments UK & Ireland (@UKMoments) 11 May 2019

Po poročanju Guardiana se je shod končal s himno Walesa, vodja nacionalistične stranke Plaid Cymru Adam Price pa je dejal, da bi bili velški problemi lažje rešljivi, če bi odločitve sprejemali v okviru samostojne države.



"Mnoga leta se je zdela naša želja po neodvisnem Walesu oddaljena. A stvari se obračajo, shodi so vse večji, glasovi vse glasnejši," je dejal. "Desetletja zanemarjanja s strani Westminstra (britanskega parlamenta, op. a.) imajo za posledico revščino in pomanjkanje vlaganj. Tretjina naših otrok živijo v relativni revščini in pogledati morate le kaos z brexitom, da vidite, da Westminster ni sposoben, da upravlja ali predstavlja Wales".



Llywelyn ap Gwilym, predstavnik organizacije, ki zagovarja neodvisnost, All Under One Banner Cymru, je dejal, da se je razprava o prihodnosti Walesa okrepila po glasovanju o izstopu Velike Britanije iz EU-ja. Po njegovih besedah več skupin verjame, da imajo Wales in njegovi prebivalci boljšo prihodnost kot neodvisna država zunaj Združenega kraljestva. "Vse več ljudi vidi neodvisnost kot normalno," je dejal.