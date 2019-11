Cerkev se sooča s številnimi obtožbami spolnih zlorab otrok. Foto: EPA

Do novih obtožb prihaja dva meseca po tem, ko je Vatikan sporočil, da bo obtožil 28-letnega duhovnika Gabriela Martinellija zaradi domnevnih zlorab več ministrantov leta 2012, poroča Guardian. Ta ukrep je povzročila preiskava italijanske oddaje Le Iene.

Septembra je Vatikan sporočil tudi, da želijo vložiti obtožnico tudi proti nekdanjemu rektorju mladinskega semenišča Enricu Radiceju, ki je obtožen pomaganja in podpore domnevnim zločinom.

Rimskokatoliška cerkev se je soočala z več tisoč obtožbami o spolnih zlorabah otrok po svetu, a preiskava oddaje Le Iene iz leta 2017 je prva razkrila obtožbe o pedofiliji znotraj samega Vatikana.

Po takratnem razkritju so nadaljevali s preiskovanjem, saj so imeli občutek, da razkriti primeri niso osamljeni, je dejal eden od dveh preiskovalcev Gaetano Pecoraro. "Več žrtev in več duhovnikov je bilo vpletenih v spolne zlorabe znotraj Vatikana," je dejal.

V zadnji preiskavi so trije nekdanji ministranti, ki so služili na papeških mašah, zatrdili, da sta jih spolno zlorabila duhovnika, pri čemer je bil eden od njiju učitelj.

Žrtve opisale zlorabe

V oddaji je ena od žrtev dejala, da jo je eden od duhovnikov skušal sleči. Bil je star 13 let. Duhovniku se je skušal izmakniti, pri čemer je padel na tla. Vprašal ga je, kaj počne. Nato mu je uspelo vstati in pobegniti, je dejal.

Drugi nekdanji ministrant je dejal, da ga je duhovnik zlorabil, ko je bil star 10 ali 11 let. Poklical ga je v svojo sobo in ga postavil sebi na noge ter začel božati njegovo stegno, roko pa je položil na otrokovo spolovilo. Ustavil se je šele, ko je otrok jasno izrazil, da tega ne želi.

Tretja žrtev je podala podobne obtožbe, a v oddaji ni hotela razlagati podrobnosti. Vsi trije nekdanji ministranti so zdaj stari od 37 do 40 let. Vsi so dejali, da je bil četrti ministrant žrtev še hujših spolnih zlorab kot oni, a ko so ga kontaktirali avtorji oddaje Le Iene, ni želel govoriti.

Njihove obtožbe je potrdilo več ljudi, ki pravijo, da so bili nekaterim izmed njih tudi priče.

Oddaja Le Iene je izsledila enega od obtoženih duhovnikov. Ko so mu predstavili obtožbe zoper njega, je odvrnil, da to ni mogoče. "Ne, to ni mogoče. Ne spomnim se. Ne pravim, da lažejo, ampak da so narobe razumeli," je dejal.