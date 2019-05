SŠK predstavlja svojo plat zgodbe. Foto: Pixabay

Škofje in redovni predstojniki želijo sprejemati predvsem žrtve in njihove svojce ter jim biti blizu pri spopadanju s posledicami spolnih zlorab, so zapisali v izjavi za javnost. "V strokovno pomoč jim je ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK), ki žrtvam nudi pravno in psihološko pomoč ter škofom in redovnim predstojnikom predlaga ukrepe v posameznih primerih," so navedli.

Ekspertna skupina je strokovni organ Katoliške cerkve na tem področju, zato je njena naloga tudi sodelovanje s civilnodružbenimi pobudami in državnimi organi, ki se strokovno ukvarjajo z zaščito otrok. Po njihovi oceni je zato najprimernejša oblika sodelovanja škofov in redovnih predstojnikov z zainteresiranimi civilnodružbenimi skupinami vzdrževanje strokovnih stikov prek ekspertne skupine.

Kot so izpostavili v SŠK-ju, obvezna naznanitev vseh indicev, informacij in sumov spolnih zlorab državnim organom pred začetkom notranjih cerkvenih postopkov ne pomeni, da ti primeri ne bodo tudi ustrezno cerkvenopravno obravnavani. "S takšnim pristopom želimo zgolj omogočiti policiji, da brez motenj opravi ustrezna preiskovalna dejanja oziroma forenzične postopke, ki so potrebni za zavarovanje dokazov in zaščito pričevanj, da se lahko v morebitnih nadaljnjih pravosodnih postopkih z gotovostjo ugotovi resnica," so pojasnili.

Od tovrstnih ugotovitev so po njihovih navedbah v veliki meri odvisni tudi cerkvenopravni postopki, ker Katoliška cerkev ne razpolaga z lastnimi preiskovalci oziroma forenziki. Katoliška cerkev je pri ugotavljanju resnice o posameznem primeru suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, zlasti starem več let ali desetletij, odvisna od strokovnih izsledkov državnih preiskovalnih organov, se še zapisali.

Najprej imena, nato pravna država?

Ob tem v SŠK-ju obžalujejo, da nekateri posamezniki in civilnodružbene pobude v javnosti izpostavljajo imena domnevnih storilcev spolnih zlorab, ne da bi jim bila krivda pravnomočno dokazana. "Na splošno smo mnenja, da je treba varovati dostojanstvo tako žrtev kakor tudi osumljenih storilcev ter jih zaščititi pred odvzemom njihove pravice do dobrega imena," so zapisali.

Civilna iniciativa Dovolj.je namreč v ponedeljek sporočila, da je v treh mesecih delovanja prejela prijave zoper 15 različnih duhovnikov z imeni in priimki in dve anonimno brez navedbe duhovnika. Na novinarski konferenci pa so med drugim izpostavili nekaj imen domnevnih storilcev.